В Минске задержали ингушского активиста Исмаила Нальгиева

Вчера 8 мая в аэропорту Минска был задержан ингушский гражданский активист, блогер и журналист, Исмаил Нальгиев.

Как сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на руководителя ингушского регионального отделения политической партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, в настоящий момент Нальгиева везут в Смоленск по просьбе российской стороны.

"В погранслужбе Беларусь сообщили, что Нальгиев находился в неких единых базах [Беларусь и РФ члены Таможенного Союза]. Это не базы розыска, но списки людей, чье передвижение ограничивается", - сообщил Муцольгов.

Нальгиев являлся участником протестного движения в республике, освещал события, происходящие в регионе, в частности связанные с cоглашением об установлении границы между Чечней и Ингушетией.

Напомним,что ранее административной ответственности в Ингушетии были подвергнуты десятки активистов, участвовавших в протестах. Многие из лидеров протеста были объявлены в розыск, например экс-министр внутренних дел республики Ахмед Погоров.