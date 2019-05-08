Армия Судана настаивает на Шариате как источнике законодательства в стране

Военные правители Судана заявили во вторник, что в целом согласны с предложениями лидеров протеста относительно структуры временного правительства, но хотят, чтобы действующие законы и шариатские законы Ислама продолжали определять законодательство страны.

Протестующие, чьи месяцы уличных демонстраций помогли свергнуть давнего президента Омара аль-Башира, продолжают требовать перемен и призывают армейских офицеров, которые пришли к власти, передать власть гражданским лицам.

Отвечая на проект конституционного документа, представленного коалицией протестных групп и политических партий, правящий Переходный военный совет (ПВС) отметил, что в этом документе отсутствует положение о Шариате.

«Мы считаем, что исламский шариат и местные нормы и традиции в Республике Судан должны быть источниками законодательства», - заявил журналистам официальный представитель ПВС генерал-лейтенант Шамс ад-Дин Каббаши.

Он также сказал, что совет считает, что право объявлять чрезвычайное положение в стране должно принадлежать суверенной власти (прямо по Карлу Шмитту - «Суверен это тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»), а не кабинету, как предложила оппозиция. По его словам, переходный период должен длиться два года, а не четыре, что было предложением оппозиции.

По словам Каббаши, переговоры с оппозицией продолжаются, но если они не смогут достичь соглашения, то возможно проведение досрочных выборов в течение следующих шести месяцев.

Коалиция «Силы за свободы и перемены», объединяющая активистов и оппозиционные группы, в четверг направила в военный совет свой проект конституционного документа, в котором изложила свое видение переходного периода.

Проект конституции описывает обязанности суверенного переходного совета, который, как надеются оппозиционные группы, заменит ПВС, но не уточняет, кто будет в нем заседать. Он также обрисовывает в общих чертах обязанности Кабинета и законодательного органа с 120 участниками.

А в целом ситуация показывает, насколько ошибочными являются аналогии вроде сравнения Судана с Египтом, и ожидания, что именно армия станет главной секулярной силой в стране. Напротив, в отличие от Ближнего Востока в целом, в такой стране как Судан армия стоит на страже шариатского закона, и не будь армии левые популистские активисты уже давно бы выбросили Шариат из суданской конституции.