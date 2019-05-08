Суд посчитал законным постоянное содержание Аслана Черкесова в ШИЗО

Енисейский районный суд отказался признавать незаконным содержание Аслана Черкесова, отбывающего в Красноярском крае 20-летний срок за убийство, в условиях штрафного изолятора (ШИЗО) в течение уже почти трех месяцев, сообщает издание Кавказ.Реалии.

В начале марта защита Черкесова подала в суд административное исковое заявление, где пакетом перечислялись нарушения: то, что его непрерывно держат в ШИЗО с 15 февраля; то, что условия в камере, где его держат, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам; то, что, несмотря на сибирские морозы, у него изъяли часть одежды; и так далее.

По этому делу прошло три заседания, на одном из них, 30 апреля, Черкесов присутствовал лично, на остальных - по видеосвязи, вчера суд вынес решение.

"Из всех нарушений признали незаконным только то, что ему не дали позвонить матери или сестре по прибытию в тюрьму Енисейска, а также то, что у него изъяли куртку, насчет другой изъятой одежды - нет. Постоянное содержание Аслана в ШИЗО с 15 февраля не признали незаконным, а жалобу на то, что незаконным является содержание в камере с условиями, не соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам, выделили в отдельное дело", - сообщила адвокат Мария Богданова, защищающая Черкесова.

По ее словам, то, что незаконным признан отказ в звонке, почти не имеет смысла, ведь Черкесову был положен звонок по приезду, и теперь этот срок давно прошел, звонок ему уже не дадут.

"Что касается того, что его содержат в камере с ужасными условиями, то там жалобу выделили в отдельное дело - но и приостановили, до проведения экспертизы. Мы ходатайствовали о проведении экспертизы гражданской организацией, Роспотребнадзором, но кто будет ее проводить, а главное - когда, пока не ясно. Всё это может затянуться очень надолго, тем временем Аслан так и будет сидеть в сырой и холодной камере. Наше ходатайство о его переводе в другую камеру в целях безопасности не было удовлетворено, суд посчитал, что его безопасности ничего не угрожает", - рассказала Богданова.

Теперь защита планирует обжаловать решение Енисейского районного суда о том, что длительное содержание заключенного в ШИЗО не является незаконным, в Красноярский краевой суд.