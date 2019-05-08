Замглавы ДУМ Башкирии и главный кандидат на звание муфтия покинул свой пост

Айнур Арсланов, который с 2013 года был заместителем главы ДУМ Башкортостана, сегодня покинул свой пост, сообщает МК Сеть.

Арсланова называли одним из главных претендентов на пост председателя ДУМ РБ, но после ухода в отставку главы ДУМ Башкирии Нурмухамета Нигматуллина ситуация поменялась.

Напомним, 29 апреля Нигматуллин официально подал в отставку, связав это со строительством мечети-долгостроя «Ар-Рахим». Теперь ДУМ РБ временно, до выборов нового главы в ноябре, управляется 29-летним имамом Айнуром Биргалиным. По его словам, уход Айнура Арсланова, занимавшего пост заместителя мусульманской организации с 2013 года, не стоит связывать с ним, поскольку решение об этом было принято еще до этого.

Сам Айнур Арсланов так прокомментировал свой уход:

— Свою миссию в ДУМ РБ я считаю завершенной. Она состояла в том, чтобы муфтий Нурмухамет покинул свой пост, дал дорогу развитию, реформам. Меня действительно просили и просят до сих пор выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя духовного управления, но я никогда не хотел им быть.

По его словам, весь будущий год он намерен посвятить науке. Ему предложили работу в Институте духовной безопасности при БГПУ им. М. Акмуллы.

— Я намерен дописать диссертацию, посвящу свое время самообразованию. Разумеется, мне небезразлична судьба уммы. Если я увижу угрозу ей, я не останусь в стороне, — заявил также Айнур Арсланов.

На самом деле выборы нового главы ДУМ должны были состояться еще в ноябре прошлого года. Тогда в списке кандидатов были нынешний муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин, руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов, уфимский имам Айнур Биргалин и сибайский имам Агляметдин Газизов. Список кандидатов был принят единогласно.

Как сообщает МК Сеть, весной прошлого года в муфтияте произошел раскол. Тогда Айнур Арсланов обвинил своего шефа Нурмухамета Нигматуллина и другого заместителя Аюпа Бибарсова в финансовых скандалах вокруг недостроенной мечети "Ар-Рахим" на проспекте Салавата Юлаева и упавшем авторитете духовного управления.

В конфликт вмешался бывший глава региона Рустэм Хамитов, который при личной встрече разрешил Нигматуллину побыть муфтием до ноября 2018 года. Однако пост председателя он занимал до апреля 2019 года.

После смены руководства республики, когда врио главы РБ стал Радий Хабиров, выборы главы ДУМ РБ так и не состоялись.