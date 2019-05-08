Теракт в пакистанском Лахоре: восемь человек погибли, десятки ранены

По меньшей мере восемь человек были убиты и более 24 ранены в результате взрыва возле знаменитого мавзолея в пакистанском городе Лахор.

Взрыв произошел в среду утром и был направлен на полицейскую машину возле мавзолея Дата Дарбар во втором по величине городе Пакистана.

В числе восьми убитых есть пять полицейских, сообщил журналистам начальник полиции провинции Ариф Наваз вскоре после нападения.

«Мы все еще расследуем, было ли это СВУ (самодельное взрывное устройство) или нападение смертника», - сказал Ашфак Ахмед, высокопоставленный сотрудник полиции.

Кадры с места происшествия показывают сильно поврежденный полицейский автомобиль и обломки, разбросанные перед мавзолеем.

«Это были элитные [полицейские] офицеры, стоявшие там для обеспечения безопасности у вторых ворот [мавзолея] Дата Дарбар», - сказал Ахмед журналистам.

Представитель спасательных служб Мухаммад Фарук говорит, что как минимум пять раненых поступили в больницу в критическом состоянии.

«Спасательная операция на месте взрыва завершена. На месте происшествия находятся следственные органы, которые выполняют свою работу», - сказал он.

Наваз, начальник полиции провинции, сказал, что именно полиция была целью взрыва.

«Полиция была целью, потому что с той стороны [откуда появился нападавший] он мог нанести большой урон [на рынке], но пошел прямо к машине», - сказал он.

Дата Дарбар - один из самых известных мавзолеев страны, построенный на месте упокоения почитаемого как праведника Абуль Хасана Али Худжвири. С началом Рамадана (в Пакистане вторник стал первым днем священного месяца) количество посещающих его особенно возрастает.

Представитель полиции Ахмед сказал, что хотя общие угрозы нападений были, но никакой конкретной угрозы в отношении мавзолея не поступало.

Пока что ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, но предположительно это может быть дело рук группировки, известной как Пакистанский Талибан (ТТП). С ней и ее союзниками правительство Пакистана сражается с 2007 года.

Впрочем, не исключается также причастность террористов ИГИЛ*, которые уже брали на себя ответственность за ряд нападений в Пакистане.

Напомним, что в 2010 году в Дата Дарбар уже был совершен теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 42 человека и десятки ранены.

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