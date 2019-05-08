Иордания объявила о мерах по облегчению бремени граждан в Рамадан

Правительство Иордании объявило ряд мер по снижению экономического бремени для граждан в этот Рамадан, видимо не желая повторять прошлогоднюю ситуацию, когда священный месяц был омрачен общенациональными протестами из-за мер жесткой экономии, которая призвана решить проблемы высокого государственного долга.

Потребление продуктов питания, топлива для приготовления пищи и электричества возрастает во время Рамадана, так как семьи принимают родственников и друзей на ифтар, а общение продолжается до поздней ночи, что, по мнению экспертов по экономике, может почти удвоить стоимость жизни.

На прошлой неделе правительство объявило, что оно замораживает цены на топливо на уровне апреля, сохраняя бензин на уровне 0,750 динара за литр и газ для приготовления пищи на уровне 7 динаров за баллон.

Правительство также заморозило цены на электроэнергию, несмотря на недавнее повышение мировых цен на нефть, что обычно отражается в ежемесячных плавающих тарифах на электроэнергию в Иордании, и пообещало не отключать воду или электричество для домашних хозяйств, которые отстали в оплате коммунальных услуг.

Кроме того, правительство заявило, что приостановит сбор пошлин и штрафов во время Рамадана, и разрешит гражданам рассрочку платежей после окончания месяца.

Правительство даже призвало частные банки по всей стране «задержать» погашение кредитов. По состоянию на прошлый четверг, несколько местных банков поддержало этот призыв, сообщив клиентам через текстовые сообщения и социальные сети, что их ежемесячные платежи будут «заморожены» и возобновятся после священного месяца.

Некоторые семьи даже берут кредиты, чтобы справиться с возросшими расходами во время Рамадана.

Впрочем, глобально экономические проблемы Иордании эти меры конечно же никак не решают. Правительственный отчет, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 15,7 процента иорданцев, или около одного миллиона человек, живут в «абсолютной бедности» - это домохозяйства, зарабатывающие 350 долларов США в месяц или меньше. По данным правительства, безработица составляет 18,6%, что означает, что около 400 000-500 000 иорданцев не имеют работы, несмотря на попытки правительства привлечь иностранные инвестиции.