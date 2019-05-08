Катар даст Палестине почти полмиллиарда долларов

Катар заявил, что отправит 480 млн долларов палестинцам на оккупированном Западном берегу и в осажденном секторе Газа после того, как соглашение о прекращении огня положило прекратило самые горячие боевые действия между Израилем и палестинскими группировками после израильской нападения на анклав в 2014 году.

В заявлении министерства иностранных дел Катара во вторник утром говорится, что 300 млн. долларов будут направлены на поддержку программ в области здравоохранения и образования Палестинской администрации (ПА), базирующейся в Рамаллахе, которая контролирует некоторые части Западного берега.

Между тем, 180 млн. долларов пойдут на «неотложную гуманитарную помощь» в рамках программ Организации Объединенных Наций и на электроэнергию.

Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания приветствовал этот шаг. В своем заявлении он поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

«Я выражаю благодарность и признательность шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, а также правительству и народу Катара за этот почетный шаг, отражающий щедрость Катара», - сказал Хания.

Это решение, по его словам, является «продолжением» неизменной поддержки Катаром палестинского народа.

Напомним, что недавний трехдневный всплеск насилия в секторе Газа и на юге Израиля привел к гибели по меньшей мере 25 палестинцев и четырех израильтян.

В понедельник рано утром было достигнуто соглашение о прекращении огня, и с момента вступления соглашения в силу не было зарегистрировано ни одного израильского воздушного налета на палестинскую территорию.

Представитель ХАМАС Хазем Касем сказал, что египетские посредники, наряду с официальными лицами из Катара и ООН, помогли достичь соглашения о прекращении огня.