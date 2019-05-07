В Казани наказали полицейского за сбор информации о мусульманских школьниках

В столице Татарстана по итогам проверки по факту сбора информации о школьниках из мусульманских семей в отношении сотрудника полиции, направившего запрос с нарушением ведомственных приказов, приняты меры дисциплинарного воздействия, сообщает "БИЗНЕС Online".

Издание цитирует адвоката Руслана Нагиева, к которому обратились родители ученицы одной из казанских школ:

— По факту распространения в электронных средствах массовой информации и сети интернет запроса в образовательную организацию с просьбой предоставить сведения о лицах, придерживающихся строгих религиозных убеждений, проведена проверка. В отношении сотрудника полиции, направившего запрос с нарушением ведомственных приказов, приняты меры дисциплинарного воздействия, — сказано в ответе, поступившем Нагиеву за подписью замначальника полиции В.И. Котникова.

«Нам удалось добиться принципиального решения от МВД и наказания своих сотрудников, которые требовали списки школьниц в платках. Второй этап — это оценка их действий прокуратурой и СКР», — прокомментировал Нагиев.

Напомним, в начале апреля был обнародован документ, согласно которому сотрудники МВД требовали от директоров школ Казани предоставить списки детей, в чьих семьях придерживаются исламских религиозных норм. В тексте документа за подписью начальника ПДН В.Р. Сабирзяновой (сотрудник с такими инициалами трудится в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции №14 «Дербышки») содержалось предписание руководителям школ предоставить МВД «характеризующие материалы на несовершеннолетних и их семьи, придерживающихся строгих религиозных убеждений (носящих хиджаб)». Обосновывалось это «служебной необходимостью». В комиссии по делам несовершеннолетних просили указать, с какого времени семья ребенка придерживается строгих религиозных убеждений и с какого времени сам учащийся начал носить хиджаб. Кроме всего прочего, полицейские также требовали провести беседы школьного психолога с несовершеннолетними «с целью установления придерживаемого учащимся течения в исламе».