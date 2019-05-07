Американские евреи — самая дружелюбная к мусульманам группа в США

Исследование, проведенное Институтом социальной политики и взаимопонимания, показало, что 53 процента евреев в США положительно относятся к мусульманам, что намного больше, чем 20 процентов среди белых евангелистов.

Исследование, посвященное отношению американцев к Исламу, выяснило, что из всех религиозных групп в стране наиболее позитивно к мусульманам относятся именно американские евреи.

Исследование, результаты которого были опубликованы Институтом социальной политики и взаимопонимания (ISPU) на прошлой неделе, показало, что 53 процента евреев в США положительно относятся к американским мусульманам, и только 13 процентов относятся к мусульманам негативно.

Напротив, согласно опросу, белые евангелисты придерживаются самого негативного восприятия Ислама и мусульман: 44 процента негативно отнеслись к мусульманской общине и только 20 процентов придерживаются положительного образа мусульман.

С другой стороны, опрос показал, что только 14 процентов мусульман придерживались негативного мнения о белых евангелистах, 33 процента придерживались положительного мнения, а 50 процентов не высказали своего мнения.

Исследователи также заявили, что мусульмане поддерживают Демократическую партию в большей степени, чем любая другая религиозная демографическая группа. Демократы получили 76 процентов поддержки от мусульман, по сравнению с 69 процентами от евреев.

Исследование показало, что страх перед Исламом уменьшается, чем больше люди узнают о религии.

Результаты опроса были опубликованы на фоне растущих исламофобии и антисемитизма в США, причем обе общины стали мишенью для крайне правых. Вероятно, что именно память о собственной дискриминации и преследовании побуждает евреев США позитивно относиться к мусульманам, которые теперь заняли их место в качестве главного «плохиша» Запада.

Другая группа, которая относится преимущественно позитивно к мусульманам, и лишь на 2 процента отстает от евреев, это латиноамериканцы. У них 51% позитивного отношения к мусульманам, и самый низкий процент негативного отношения - 10%.

Опрос, проведенный ISPU, также показал, что мусульмане негативно оценивают результаты деятельности Трампа — лишь 16 процентов мусульман одобряют деятельность президента. Для сравнения, Трамп получил 77-процентный рейтинг одобрения среди белых евангелистов.

Среди рекомендаций по борьбе с исламофобией, ISPU сообщил, что мусульмане должны работать с другими группами, которые попадают под огонь правых, особенно с евреями, латиноамериканцами и афроамериканцами.

Он также рекомендовал «демистифицировать» Ислам, обучать людей его принципам и вести межрелигиозную работу с другими общинами.

Мусульмане составляют примерно один процент населения США, но негативное освещение в СМИ и политика правительства привели к широко распространенной исламофобии.

Исследование, проведенное в ноябре 2018 года, показало, что двое из пяти американцев считают, что Ислам несовместим с американскими ценностями.

Исследование, проведенное Фондом «Новая Америка» и Американской мусульманской инициативой, показало, что негативное восприятие ислама было выше среди республиканцев, при этом 71% ответили, что Ислам не совместим с ценностями США.