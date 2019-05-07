Израильские поселенцы продолжают уничтожать оливковые деревья на Западном берегу

Группа незаконных израильских поселенцев на прошлой неделе напала на палестинские фермы и срубила 150 зрелых оливковых деревьев в деревне Бурка к востоку от оккупированного города Рамаллах на Западном берегу, сообщает Quds Press. По словам свидетелей, поселенцы прибыли из незаконного колониального форпоста Ацаф, построенного на палестинской земле, и они были защищены израильскими оккупационными силами.

Тем временем другая группа еврейских поселенцев напала на палестинскую семью и повредила забор в их доме в Тель-аль-Ремейде в городе Хеврон на юге Западного берега. Местные источники сообщают, что к поселенцам присоединились солдаты израильской оккупационной армии при нападении на дом семьи Абу-Айша.

По словам Бади Двик, координатора организации «Защитники прав человека в Хевроне», забор, принадлежащий 74-летнему Ради Абу Аише, беспокоил израильских военных уже 17 лет. Он пояснил, что израильские силы задержали пожилого человека на незаконном военном контрольно-пропускном пункте возле этого района, но освободили его после вмешательства палестинских гражданских властей.

В то же время еврейские поселенцы забросали камнями дом Мухаммеда Салима в Кафл-Харисе, к северу от Сальфита, и напали на тех, кто находился внутри.

Израильские еврейские поселенцы почти ежедневно нападают на палестинцев на оккупированных территориях. Такие нападения почти всегда остаются безнаказанными со стороны израильских властей.