Журналисты Reuters, осужденные за освещение убийства мусульман в Мьянме, вышли на свободу

Два журналиста информационного агентства Reuters, заключенные в тюрьму в Мьянме по обвинению в разглашения секретной информации, были освобождены после более чем 500 дней за решеткой.

Два репортера, 33-летний Ва Лон и 29-летний Чжо Со У, были осуждены в сентябре и приговорены к семи годам тюремного заключения по делу, которое вызвало всеобщее порицание среди дипломатов и правозащитников.

«Я журналист, и я собираюсь продолжить», - сказал Ва Лон журналистам возле тюрьмы Инсейн в Янгоне. «Я не могу дождаться, чтобы вернуться в свой отдел новостей».

Как сообщают власти Мьянмы, оба журналиста оказались среди 6520 заключенных, которых амнистировали в честь бирманского Нового года, который традиционно отмечается 17 апреля.

«Мы чрезвычайно рады, что Мьянма освободила наших смелых репортеров», - заявил главный редактор Reuters Стивен Адлер.

«Со времени их ареста 511 дней назад они стали символом важности свободы прессы во всем мире. Мы приветствуем их возвращение».

Reuters с самого начала заявляла, что двое мужчин не совершали никаких преступлений и призывала к их освобождению.

До ареста в декабре 2017 года Ва Лон и Чжо Со У работали над расследованием убийства 10 мужчин и мальчиков народности рохинджа мьянманскими силовиками и буддистскими гражданскими лицами в штате Ракхайн в западной части Мьянмы во время армейской операции, начавшейся в августе 2017 года.

По оценкам ООН, в результате операции более 730 000 рохинджа бежали в Бангладеш.

Доклад, созданный репортерами и содержащий показания преступников, свидетелей и семей погибших, был удостоен Пулитцеровской премии за международную репортажную работу, а также других наград за журналистику.