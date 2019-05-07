Авиакатастрофа в Шереметьево - сколько выплатят пострадавшим?

ГИ: Суммы выплат семьям погибших в авиакатастрофах в зависимости от стран сильно разнятся, но Россия, как и во многом другом, занимает самое дно этого "рейтинга", значительно продавив в нем (в 4 раза) уровень Украины, так страстно критикуемой кремлевскими пропагандистами.

Уровень компенсаций зависит не от числа авиакатастроф или капитализации авиакомпаний, а от того, какую международную конвенцию признает та или иная страна — Монреальскую или Варшавскую.

Страны, признавшие Монреальскую конвенцию

США, страны Евросоюза, Китай, Япония и ещё 99 стран подписали Монреальскую конвенцию, которая регламентирует выплаты семьям погибших в авиакатастрофах с самолётами международных рейсов. Вне зависимости от того, кого объявят виновным в авиакатастрофе — семья каждого погибшего получит $170 тыс. Эти выплаты не означают, что государство, чей гражданин погиб в авиакатастрофе, больше ничего не выплачивает его семье — у каждой страны есть собственная система выплат. Россия пока не ратифицировала Монреальскую конвенцию.

США помимо компенсации, предусмотренной Монреальской конвенцией, выплаты из бюджета страны рассчитываются по схеме: сумма компенсации равна сумме потенциального дохода погибшего гражданина США за 5 лет с учётом потенциального роста его заработной платы. Кроме того, американские семьи получают компенсации морального ущерба в размере $250 тыс. (около 17 млн рублей). При этом моральный ущерб родителей, потерявших ребёнка, оценивается в $350 тыс. (более 23 млн рублей). Условная оценка стоимости жизни авиапассажира установлена Министерством транспорта на уровне $3 млн, которая меняется в зависимости от инфляции.



Китай помимо выплат, которые полагаются по Монреальской конвенции, китайские власти выплачивают семьям погибших около $500 тыс. (около 33,5 млн рублей). Единовременная помощь при этом составляет около $38 тыс (около 2,5 млн рублей)



Франция также подписала Монреальскую конвенцию. Страховые выплаты осуществляются по так называемому индемнитарному принципу возмещения ущерба, когда страховая компания покрывает все виды потерь застрахованного лица. В том числе упущенную выгоду, если страховой случай нарушил планы пострадавшего по получению доходов.

Когда ответчика нет или инцидент произошёл в результате глобальной катастрофы, в дело вступают так называемые Гарантийные фонды по компенсации ущерба. Отчисления в него осуществляются всеми гражданами, которые покупают страховки. Так, например, Air France выплатила €100 млн (около 7,67 млрд рублей) семьям жертв авиакатастрофы в аэропорту имени Шарля де Голля. В результате трагедии в 2000 году погибло более 100 человек.



Испания также не скупится на выплаты, особенно если речь идёт о масштабных катастрофах, но ждать положенных денег приходится годами. Так, например, одна из самых крупных компенсаций была назначена при взрыве четырёх пригородных поездов в 2004 году. Родственникам погибших суд постановил выплатить €400 тыс. (более 30 млн рублей каждой семье), а каждому пострадавшему по €200 тыс. (более 15 млн рублей). Однако многие испанцы согласились на предложения частных страховщиков, которые выплачивали сразу, но гораздо меньшие суммы. Высокий уровень бюрократии при получении компенсаций спровоцировал целую серию самоубийств пострадавших в катастрофах и членов семей погибших.



Украина в 2008 году ратифицировала Монреальскую конвенцию. Кроме того, власти выплачивали дополнительные страховые компенсации. Так, например, 4 октября 2001 года над Чёрным морем произошла катастрофа самолёта Ту-154 авиакомпании «Сибирь». Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолёт непреднамеренно был сбит украинской зенитной ракетой С-200, запущенной в ходе военных учений. В результате Украина выплатила России $7,8 млн для предоставления помощи родственникам погибших (по 100 тыс. дол. США). Кроме того, в ноябре 2003 года Украина выплатила Израилю $7,5 млн компенсации.

Страны, признавшие Варшавскую конвенцию

Россия признаёт Варшавскую конвенцию, по которой минимальная сумма компенсации составляет $8,3 тыс. Впрочем, когда упал самолёт AirAsia в декабре 2014 года гендиректор этой компании заявил, что не будет «прятаться за какой-либо конвенцией и выплатит семьям погибших гораздо большие суммы. Также Варшавскую конвенцию подписали такие страны как Узбекистан, Беларусь, Венесуэла, Гондурас, Ливия, Алжир, Ангола, Иран, Ирак, Зимбабве, Йемен и др.

Россия: Сейчас сумма выплат определяется по следующей схеме: за каждого погибшего родственникам выплачивается по 1 млн рублей (15 300 долларов) из федерального бюджета. Также предусмотрены компенсации из региональных бюджетов. При этом у каждого региона своя система выплат. Но, как правило, их размер соответствует федеральным выплатам. Также родственники погибших имеют право на небольшую единовременную помощь от 10 до 50 тысяч рублей и выплаты, связанные с утерей имущества.