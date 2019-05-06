В Крыму мусульман сгоняли на Хыдырлез

Пророссийская администрация Крыма, управляющая аннексированным полуостровом, отчиталась о рекордном числе гостей на празднике Хыдырлез. По словам депутата Госдумы России из Крыма Руслана Бальбека на праздник 4 мая собралось более 55 000 человек.

Об этом он сказал в комментарии российскому агентству РИАКрым:

«Более 55 тыс человек – это рекорд. Люди все идут и идут. География мероприятия обширная: от Красноперекопска до Черноморского, от Армянска до Ялты. Сегодня путем организованного подвоза приехало более 15 тыс человек, не считая тех, кто приехал на личном транспорте».

Примерно подобные же цифры приводит и пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

«Празднование Хыдырлеза продлилось до позднего вечера. По разным данным праздник посетили более 50 тысяч человек», — сказано в сообщении ДУМКС.

Между тем, крымскотатарские активисты, которые не зависят от российских властей, называют цифру в 50 тысяч безумно завышенной. Кроме того, они указывают, что многих т. н. «гостей» принуждают прийти.

Напомним, что Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, и имеет доисламское происхождение, связанное с ритуалами древних скотоводов. Российские власти стремятся культивировать этот по сути неисламский праздник у мусульманских народов так как он идеально вписывается в их образ «традиционных мусульман».

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.