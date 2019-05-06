Большинство россиян против российской кампании в Сирии



Большинство россиян считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии. За завершение высказалось 55% опрошенных россиян, согласно данным Левада-центра. За продолжение операции высказались 30% опрошенных. Для сравнения: в августе 2017 года в пользу завершения выступали 49% респондентов, а за продолжение те же 30%.

Примечательно, что число сторонников российской войны в Сирии не меняется — это по прежнему упорные 30%. А вот количество противников военных действий в нынешнем году выросло за счет уменьшения процента тех, кто затруднились с ответом. В 2017 году 22% не смогли определиться с ответом, в 2019 году – только 15%.

При этом также большинство — 51% опрошенных — полностью или в основном одобряют государственную политику России по отношению к Сирии. 35% высказали свое неодобрение российским действиям на Ближнем Востоке.