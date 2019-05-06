Причиной пожара в башкирской мечети может быть поджог

За день до начала священного месяца Рамадана, неизвестные подожгли мечеть в Ишимбайском районе Башкортостана, сообщает "МК Сеть".

Пожар вспыхнул в ночь с 3 на 4 мая в селе Кинзябулатово Ишимбайского района. Воспламенение произошло в здании мечети. Жители села считают, что пожар был вызван намеренным поджогом.

Пресс-служба МЧС по РБ сообщила, что на месте происшествия пожарных не вызывали, пламя погасло самостоятельно.

В результате действия огня повреждены пол, потолок и шторы. Дознаватель МЧС занимается установлением точной причины инцидента.

В ведомстве также отметили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.