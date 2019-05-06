Марокко посылает сотни своих имамов в Европу на время Рамадана

Министерство Марокко по делам вакфов и ислама отправляет 422 имама в Европу для религиозного руководства во время Рамадана.

Как сообщается, имамов отправят во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Нидерланды, Германию, Данию, Швецию и другие страны — в основном те, где присутствует значительная марокканская диаспора - чтобы обеспечить единство общины и сохранение мечетей за границей.

Марокканские власти также стремятся к тому, чтобы деятельность в этих мечетях соответствовала европейским законам.

Марокко в последние годы позиционирует себя как оазис религиозной терпимости и предлагает обучение Исламу мужчинам и женщинам, проповедникам ислама из Африки и Европы, в духе того, что королевство называет «умеренным исламом».