Знаковые мечети были открыты в разных частях мусульманского мира

Минувшие несколько дней ознаменовались знаковым открытием новых мечетей в одних местах и восстановления в других.

Начнем с Дубая (ОАЭ), где в минувший четверг была открыта мечеть шейха Рашида бин Мухаммада. Мечеть рассчитана на 900 верующих, ее комплекс включает в себя библиотеку, школу изучения Корана и зал, предназначенный исключительно для женщин.

А в пятницу в Стамбуле состоялась официальная церемония открытия мечети Чамлыджа, которая признана самой большой мечетью Турции — предполагается, что она будет вмещать до 63 000 верующих. В церемонии открытия участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Диянета муфтий Али Эрбаш (он же возглавил пятничную молитву и прочитал пятничную проповедь), а также целый ряд иностранных гостей, включая президентов Албании, Сенегала и Гвинеи, а также мусульманских ученых из разных страна мира — от Черногории до Катара.

В боснийском городе Фоча в субботу тысячи верующих собрались, чтобы открыть историческую мечеть, которая была разрушена в самом начале боснийской войны.

Мечеть Аладжа 16-го века была одним из самых выдающихся шедевров классической османской архитектуры на Балканах до ее уничтожения боснийскими сербами в 1992-95 годах. Расположенная в долине у реки Дрина, Аладжа, также известная как Красочная мечеть, была одной из 17 османских мечетей в Фоче. Пять из них были уничтожены во время Второй мировой войны, а 12 оставшихся были снесены во время войны 1990-х.

До войны боснийские мусульмане составляли 51 процент от 41 000 жителей Фоча, а остальные составляли в основном сербы. Сегодня из примерно 18 000 жителей здесь остаются лишь более 1000 боснийских мусульман.

«Все, что было связано с Исламом, его цивилизацией или культурой, было разрушено», - говорит 65-летний Сулейман Джамалия.

Мухамед Джусич, спикер ассамблеи Фоча, сказал, что реконструированная мечеть дает надежду на возвращение довоенных жителей и «новое начало в Фоче».

Работы по восстановлению мечети начались в 2012 году и финансировались правительствами Турции и США.

«Аладжа должна служить памятником устойчивости, примирения и разнообразия», - сказал посол США Эрик Нельсон.

Еще одна восстановленная мечеть открылась уже в России, а именно в Северной Осетии. Жители селения Эльхотово в Северной Осетии восстановили мечеть, строительство которой было начато еще в 1896 году, а завершено в 1901-м. В годы Второй мировой войны мечеть была почти полностью разрушена.

"Эльхотовская соборная мечеть по своим размерам, внешней красоте и внутренней отделке является самым ярким мусульманским культовым сооружением того времени, как в Осетии, так и по всему Кавказу, - считает заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дзагуров. - В ней могли одновременно совершать намаз до одной тысячи человек. На пятничный коллективный намаз в эту мечеть приезжали мусульмане как из соседних сел Кабардино-Балкарии, так и из других республик Кавказа".

Мечеть начали восстанавливать в 2004-м году силами местных жителей. Сегодня основные работы в ней завершены, и на торжественное открытие пришли как мусульмане, так и обычные жители окрестных районов.