Север Сирии: бомбардировки Идлиба и про-турецкая операция в Тель-Рифат

По меньшей мере девять мирных жителей были убиты во время воздушных налетов асадитского режима в северо-западной сирийской провинции Идлиб. Уже почти неделю Идлиб, последний оплот повстанцев в Сирии, подвергается массированным бомбардировкам режима Башара аль-Асада и его российских союзников.

В воскресенье бомбардировках подверглись города Кафранабел и Хан-Шейхун, согласно сообщениям «Белых касок».

Российские военные самолеты нанесли удар по госпиталю в поселке Хасса в провинции Идлиб, выведя его полностью из строя, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

Оппозиционный активистский коллектив Baladi News также сообщил о воздушном ударе по больнице (на фото сверху), добавив, что неясно, были ли жертвы.

Обсерватория заявила, что с раннего утра в воскресенье российские самолеты нанесли более 50 воздушных ударов по Идлибу и близлежащей провинции Хама.

В результате последних боев погибли десятки людей и перемещены десятки тысяч человек в Идлибе и близлежащих районах, удерживаемых повстанцами. Люди стараются бежать в более безопасные районы на севере. Это самая тяжелая битва за последние месяцы, и она вызывает опасения, что режим может развернуть более широкое наступление, чтобы вернуть себе последний крупный повстанческий оплот страны.

Между тем, в субботу 4 мая силы 3-го корпуса про-турецкой Сирийской национальной армии (СНА), в основном подразделения «Аль-Джабха аш-Шамия», провели неожиданную атаку на Отряды народной самообороны (ОНС, YPG) в регионе Тель-Рифат.

При поддержке турецкой артиллерии отряды СНА вошли в деревни Мараназ и Маликия. После того, как эффект неожиданности был потерян ОНС предприняли контратаку, однако деревни остаются под контролем СНА. Эту операцию турки предприняли после того, как в субботу четыре турецких солдата были убиты и двое других ранены в результате двух отдельных нападений террористов РПК / ОНС из Тель-Рифаата и северного Ирака, сообщило министерство обороны Турции, добавив, что армия ответила в обоих случаях и убила 28 боевиков РПК.

По мнению экспертов данную операция пока можно считать разведкой боем и демонстрацией возможностей. Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что операции вдоль границы продолжатся до тех пор, пока угрозы не будут устранены окончательно.

Как указывают эксперты, в конечном счете судьба как Идлиба так и Тель-Рифата будет зависеть от непосредственных договоренностей между Турцией и Россией.