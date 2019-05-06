Газа: палестинский анклав под ударом

В те самые дни, когда мусульмане всего мира готовятся встречать Рамадан и выстаивать молитвы таравих, жители Газы выстраиваются в скорбных рядах на похоронные (джаназа) молитвы.

Начиная с субботы израильские военные самолеты и корабли наносят удары по блокадной Газе. Сами израильтяне заявляют, что их целями стали около 320 мест в Газе — все они якобы были складами и военными центрами ХАМАС и «Исламского джихада». Между тем люди на местах сообщают, что под израильские удары попадают гражданские объекты, включая магазины и жилые дома. Разбомбили здание, в котором находится корреспондентский пункт турецкого агентства «Анадолу».

Таким образом израильтяне якобы мстят за ракеты, запущенные боевиками из Газы. Практически все мировые СМИ единодушно под копирку перепечатывают заголовки в духе: «Израиль нанес удар в ответ на ракетный обстрел из Газы». Вот только они предпочитают не замечать, что сам ракетный обстрел из Газы начался в ответ на убийство четырех палестинцев, включая одного подростка, и ранение 51 человека в пятницу, когда израильтяне напали на места, связанные с ХАМАС, и отдельно на митинг против многолетней оккупации и осады сектора Газа. Что впрочем не отменяет сомнений в отношении запуска ракет по Израилю как эффективного военного средства — всякий раз в таких случаях (а последняя вспышка конфликта была, напомним, в ноябре) мы видим минимум ущерба от палестинских ракет и многие жертвы от ударов израильтян.

По сообщениям источников в Газе за выходные погибли 25 палестинцев, включая двух беременных женщин и двух младенцев, а более 100 человек получили ранения. Среди погибших был и высокопоставленный командир ХАМАС 34-летний Хамад аль-Ходори. Его убийство считается первым с 2014 целевым ударом по командирам ХАМАС. Израильтяне его обвиняют в «переводе крупных сумм денег» из Ирана в Газу.

По словам израильских военных, с пятницы более 600 ракет и других снарядов — лишь около 150 из них были перехвачены противоракетной системой "Железный купол" - были выпущены по городам и деревням на юге Израиля. Ракетные сирены в южном Израиле, которые непрерывно гремели на выходных, заставляя жителей бежать в укрытие, все еще звучали утром в понедельник.

В израильском городе Ашкелон 58-летний израильтянин был убит после удара шрапнелью в результате ракетного обстрела. Два других израильтянина, тяжело раненные в результате отдельной ракетной атаки на завод в воскресенье днем, позже скончались. Сообщается, что погиб также один израильский солдат, после того как бойцы ХАМАС подорвали армейский джип с помощью противотанковой системы «Корнет».

Израильский премьер-министр Нетаньяху заявил, что он приказал «танкам, артиллерии и пехоте» усилить войска, уже развернутые вблизи Газы. Это вызвало опасение, что израильтяне готовы к наземному вторжению в Газу.

«ХАМАС несет ответственность не только за свои атаки на Израиль, но и за атаки «Исламского джихада», и он платит за это очень высокую цену», - добавил Нетаньяху.

Вооруженные группировки в Газе, также известные как Объединенная оперативная комната, в которую входят военное крыло ХАМАС и движение «Исламский джихад в Палестине», в субботу поклялись «расширить свой ответ», если израильская армия продолжит нападать на анклав.

«Наш ответ будет более широким и болезненным в случае, если [Израиль] усилит агрессию, и мы останемся защитным щитом нашего народа и нашей земли», - говорится в заявлении Объединенной оперативной комнаты.

Впрочем, есть и позитивные новости. На данный момент палестинские официальные лица заявили, что с Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец вспышке насилия в секторе Газа и на юге Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 25 палестинцев и четырех израильтян.

Al-Jazeera со ссылкой на представителей Газы сообщает, что сделка была достигнута в 1:30 по Гринвичу, и что с момента вступления соглашения в силу не было зарегистрировано ни одного воздушного налета Израиля на палестинскую территорию. Палестинцы заявили, что соглашение было заключено при посредничестве Египта и Катара.

Сообщения о перемирии внушают надежду, но скептики говорят, что перспективы перемирия между Израилем и Палестиной при посредничестве Египта примерное такие же как у мирных соглашений между ХАМАС и Палестинской администрацией. То есть, перспективы крайне малы, и здесь даже нет вины Египта.

Очень многие наблюдатели, также как высшие источники в израильских военных ведомствах, считают, что конфликт быстро не закончится, и продолжится еще по меньшей мере несколько дней. Впрочем, вероятность полномасштабной наземной операции по-прежнему оценивается низко.