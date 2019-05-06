Мусульманский мир встречает Священный месяц Рамадан

Мусульмане всего мира приветствуют священный месяц Рамадан. Для большинства стран первым днем поста стал понедельник 6 мая — включая как те страны, что опираются на астрономические расчеты, так и те, кто наблюдает за месяцем луны. Впрочем, в некоторых странах (Марокко например) понедельник это все еще 30 Шаабана, и пост для них начнется во вторник 7 мая.

Кто бы когда не начинал свой пост, редакция «Голоса Ислама» поздравляет всех наших читателей, а так же всех наших братьев и сестер во всем мире, с наступлением священного месяца поста, месяца Корана. Да облегчит Аллах вам пост и да примет Он ваше поклонение.

Мы молим Всевышнего, чтобы в этот благословенный месяц нам пришлось меньше писать о плохих новостях. Увы, человеческая история до Судного дня будет состоять из подобных новостей, и у нас нет иллюзий, этот прекрасный месяц будет полон их тоже — Газа, Сирия, Ливия, Йемен — сколько мест на земле, где радость Рамадана омрачена войной, насилием и голодом. Поэтому, призываем читателей не забывать о тех, кто находится в тяжелом положении, и молиться за них, как можно больше читать Священный Коран, выстаивать в ночных молитвах, раздавать садака и вообще делать то, что приближает нас к Аллаху.

Заодно посмотрите, сколько часов в день постятся в этом году разные регионы мира.

Еще раз поздравляем всех вас с наступлением священного месяца. Рамадан мубарак!