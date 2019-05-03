Владимир Зеленский встретился с мусульманскими лидерами Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился лидерами мусульманских общин Украины.

Как сообщил муфтий и глава Духовного управления мусульман Саид Исмагилов в Facebook, встреча с Зеленским была оперативно организована после соответствующего обращения муфтия, опубликованного им в соцсети 1 мая.

"Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди. Он сказал, что хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому. Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе, и из мусульманских стран. И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий", - отметил Исмагилов.

Исмагилов указал, что у него остались положительные впечатления от встречи с новоизбранным президентом. "Больше всего удивила скорость реакции команды господина Зеленского, и чрезвычайная открытость господина Зеленского, который почти два часа общался с нами и выслушал каждого из присутствующих", - отметил он.