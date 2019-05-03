В Башкирии трезвость это экстремизм?

Башкирская общественная организация "Башкорт" провела 1-2 мая в нескольких районах Башкортостана автопробеги против пьянства. Башкирские активисты ездили по деревням районов, проводили беседы с владельцами магазинов, торгующих алкоголем, и встречи с населением. Об этом сообщают Idel.Реалии со ссылкой на организацию "Башкорт".

Подобные мероприятия 1 мая состоялись и в Баймакском районе. С утра около 30 машин собралось в селе Темясово. Здесь к активистам подъехали сотрудники полиции и вынесли им предупреждение о том, что не должно быть экстремистских призывов. От участников автопробега также потребовали убрать флаг с надписью "Настоящий башкир — трезвый башкир".

"Сопротивляться не стали, флаг убрали", — говорят активисты.

По словам руководителя башкирского общества "Аманат" в Баймакском районе РБ Ильнара Галина, в Темясово много тех, кто тайком торгует алкоголем в собственных домах. Также много магазинов, торгующих водкой легально. "В общем, созданы все условия, чтобы спаивать население", — считает он.

В среду к автопробегу собирались присоединиться и активисты Зианчуринского района, однако в селе Исянгулово их задержала полиция. Активисты стояли с плакатами "Зианчуринский район против пьянства".

Башкирские активисты удивляются тому, что "в то время, когда в Зауралье происходят убийства на пьяной почве, майоры полиции в активистах видят каких-то преступников".

Организация "Башкорт" борьбу с пьянством ведет уже на протяжении нескольких месяцев. Активисты пытаются добиться ликвидации продажи контрафактного алкоголя и готовят проект закона, который ограничивал бы продажу алкоголя в деревнях. Кроме того, движение "Башкорт" создало программу "Трезвый башкир".