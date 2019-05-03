Убийца квебекских мусульман: террорист или нет?

Примечательная дискуссия развернулась в Канаде относительно определения «террориста», что в очередной раз показывает, насколько магическим смыслом наделили этот термин в последние десятки лет.

В январе 2018 года Александр Биссоннетт вошел в мечеть Квебека и открыл огонь, убив шесть мусульманских мужчин и ранив более десятка других людей. Год спустя он был признан виновным в шести обвинениях в убийстве первой степени. Его никогда не обвиняли в каких-либо преступлениях, связанных с терроризмом, - возможно, потому, что их сложнее доказать, и они ничего бы не добавили к его приговору. Тем не менее, канадское правительство продолжает называть его террористом, но теперь отец Биссоннетта просит их прекратить это делать, сообщает Vice.

В минувшую пятницу Раймон Биссоннетт направил премьер-министру Канады Джастину Трюдо письмо с просьбой прекратить называть его сына «террористом» из-за вреда, который тем самым причиняется его семье.

«Я считаю, что неоднократные заявления о том, что Александр Биссоннетт считается террористом, уже нанесли серьезный вред моей семье. По этой причине я с уважением прошу вас соблюдать выводы Короны, восстановить факты и воздерживаться от квалификации Александра Биссоннетта как террориста», - написал Раймон Биссоннетт в письме, направленном в пятницу Трюдо, и опубликованном в La Presse.

Биссоннетт в своем письме утверждал, что определение действий его сына терроризмом «увеличивает опасность» для его семьи, и высказал предположение, что за его нападением может последовать месть, сославшись на недавний теракт в Шри-Ланке.

«Нереально ли думать, что эта опасность также реальна для каждого канадца, здесь и за границей, который может стать целью экстремистов, желающих отомстить за так называемое «террористическое нападение» в канадской мечети? Ужасная террористическая атака в Шри-Ланке 21 апреля 2019 года с целью «отомстить» за нападение на Крайстчерч является пугающим примером, который, я надеюсь, поможет вам осознать опасность обозначения преступления как «террористической атаки»», - пишет Биссоннетт.

Но, указав пальцем на премьер-министра за действия его сына, Биссоннетт причинил больше вреда, чем пользы, говорит эксперт.

«Послать это письмо было очень топорным моментом для мистера Биссоннетта», - говорит Стефан Леман-Ланглуа, один из директоров Обсерватории по терроризму и насильственному экстремизму в Университете Лаваля. «Его письмо имело противоположный эффект от того, что он ожидал: он хотел отделить слово «террорист» от своего сына, а в результате его письма он еще больше [связан с терроризмом]».

Эксперты говорят, что, хотя Биссоннетт не был осужден по обвинениям в терроризме, это не означает автоматически, что его действия не были терроризмом.

«Ясно, что преступление Биссоннетта было террористическим актом», - сказал Леман-Ланглуа.

Несмотря на отсутствие обвинений в терроризме, канадское правительство иногда называет события в Квебеке терактами. Раймон Биссоннетт в своем письме сослался на то, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на мартовских дебатах в ООН заявила, что «два года назад террорист убил шесть человек в мечети Квебека».

Одна из возможных причин, по которым обвинения в терроризме не были выдвинуты прокурорами, пишет криминолог в Le Devoir, заключается в том, что обвинения в убийстве уже являются самыми серьезными, с которыми он мог столкнуться, и обвинения в терроризме ничего не добавили бы к приговору Биссоннетта.

В 2017 году прокурор короны Томас Жак заявил, что отсутствие обвинений в терроризме отражает то, с чем Корона должна была работать.

«Все доказательства, собранные различными полицейскими силами, участвовавшими в этом широкомасштабном расследовании, были тщательно проанализированы, и предъявленные обвинения являются результатом собранных доказательств.. и действующих законов в Канаде», - сказал Жак в интервью The Canadian Press.

Представитель офиса Федерального министра общественной безопасности Ральф Гудейл повторил тот же аргумент в своем заявлении: «Для обвинителей доказательство того, что кто-то убил много людей, иногда может быть более достижимым, чем доказательство того, что они убиты по политическим, религиозным или идеологическим причинам и целям».

Гудейл также сказал, что он не думает, что семантический аргумент удовлетворит канадцев:

«Он должен нести последствия своих действий», - заявил Гудейл журналистам, добавив, что «его целью было привить страх и ужас в сердца канадцев». Представитель канцелярии премьер-министра сказал им больше нечего добавить.

Леман-Ланглуа говорит, что, как в Крайстчерче, как бы мы это ни называли, дела говорят громче, чем слова.

«Мы говорим о лейбле здесь, но люди вдохновлены фактами, и те которые хотят повторить, и те, которые хотят отомстить, - сказал Лайман-Ланглуа , - независимо от того, называете ли вы это терроризмом или нет, это не отменяет природу действия».

Напомним, что судья Верховного суда Квебека Франсуа Хуот зачитал приговор Биссоннетту 8 февраля — остаток (и возможно большую часть) своей никчемной жизни Боссионнетт проведет в тюрьме без права на условно-досрочное освобождение. Зачитав приговор судья сказал:

«Александр Биссоннетт, ваше имя не будет забыто, но по неправильным причинам», - сказал Хуот, глядя убийце прямо ему в глаза. «В отличие от ваших героев Эллиотта Роджера, Дилана Руфа и Кипа Кинкеля, теперь вам придется столкнуться с последствиями ваших действий. Ваш приговор будет похож на долгое, очень долгое путешествие по пустыне».