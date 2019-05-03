Сенат США не смог отменить вето Трампа на резолюцию о войне в Йемене

Сенат США не смог в четверг отменить вето президента Дональда Трампа на законопроект, который положил бы конец военной помощи США в войне Саудовской Аравии в Йемене.

Голосование дало победу Белому дому, который продолжает политику поддержки Саудовской Аравии.

За отмену вето проголосовало 53, а против 45, что не соответствует большинству в две трети голосов, необходимому для отмены вето, несмотря на то, что горстка республиканцев Трампа присоединилась к демократам в поддержку резолюции о военных полномочиях.

Это было только второе вето за все президентство Трампа, оба в этом году. Ни один из законодательных актов не получил поддержки в две трети в Сенате и Палате представителей, необходимых для отмены права вето.

Принятие резолюции в начале этого года ознаменовало первый случай, когда Сенат и Палата представителей поддержали положение Закона о военных полномочиях, ограничивающее способность президента направлять войска в действие без разрешения Конгресса.

Сторонники резолюции заявили, что они хотят подтвердить конституционную власть Конгресса объявлять войну и направить Саудовской Аравии решительный сигнал о разрушительных последствиях гражданской войны за четыре года в Йемене.

«Мы оказывали материальную помощь иностранной державе в ее усилиях по бомбардировке своих противников. И иногда в том же процессе помогали этой иностранной державе бомбить невинных гражданских лиц на местах», - заявил сенатор-республиканец Майк Ли, один из авторов резолюции.

Сенатор Берни Сандерс, баллотирующийся на пост президента от Демократической партии в 2020 году, и выступивший инициатором резолюции, принятой Конгрессом, объявил голосование по вето в четверг вопросом жизни или смерти.

«Мы можем спасти тысячи и тысячи людей, если отменим вето Дональда Трампа», - написал он в Твиттере незадолго до голосования.

Противники резолюции утверждали, что поддержка коалиции Саудовской Аравии-ОАЭ не была использованием Акта о военных полномочиях, потому что вооруженные силы оказывают поддержку вроде предоставления разведывательной информации, но не войска.

Война в Йемене, в которой Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выступают против повстанцев хуситов, поддерживаемых Ираном, уже унесла жизни десятки тысяч людей и породила ужасный гуманитарный кризис, который Организация Объединенных Наций называет худшим в мире, так как вся страна буквально оказалась на грани голода.