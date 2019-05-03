Израиль осуществил 53 поселенческих проекта на Западном берегу в течение апреля

Иерусалимский центр изучения израильских дел задокументировал 53 проекта поселений, осуществленных Израилем на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, только в апреле.

В отчете Центра, опубликованном в четверг, говорится, что проекты и мероприятия, связанные с поселениями в Израиле, включают в себя конфискацию палестинских земель, рассылку уведомлений о сносе палестинских строений и фактический снос десятков жилых и коммерческих объектов, а также строительство тысяч единиц жилья для для поселенцев на Западном берегу.

Согласно докладу, израильские меры также затронули объекты, принадлежащие арабам-израильтянам, в рамках политики, направленной на их перемещение.

Директор Центра Эмад Абу Авад заявил, что поселенческий процесс в Израиле растет почти ежемесячно, что говорит о том, что план израильской оккупации направлен на использование его в качестве политической эстетики для противодействия любому палестинскому движению.

Согласно докладу, оккупированный город Иерусалим остается первой целью этих мер, так почти 50% распоряжений о сносе палестинских зданий были изданы внутри Иерусалима.

В отчете отмечается, что строительство поселений увеличилось в 2018 году на 9 процентов по сравнению с 2017 годом.

В Израиле за последние 10 лет до 2018 года строилось почти 1800 единиц поселения в год, однако в 2018 году их число увеличилось до 2000 единиц жилья, говорится в докладе, добавив, что в 2019 году эта цифра, вероятно, увеличится в преддверии объявления США о так называемой сделке века и вхождении правых партий в правительство Израиля.