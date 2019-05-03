ПНЕ Ливии: сотрудничество с США в борьбе с терроризмом продолжается

Пресс-секретарь ливийского правительства национального единства (ПНЕ) Муханнад Юнус заявил 1 мая, что сотрудничество с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом "не прекращается".

Юнус пояснил, что в настоящее время ведется работа по укреплению сотрудничества в различных областях, включая возвращение Африканского командования США (АФРИКОМ).

Напомним, что миссия АФРИКОМ в Ливии включала оказание военной поддержки дипломатическим миссиям, борьбу с терроризмом и укрепление безопасности во всем регионе.

7 апреля АФРИКОМ объявил в своем заявлении, что он вывел свои силы из Ливии из-за условий безопасности в стране, как раз через три дня после того как генерал Халифа Хафтар начал свое наступление, чтобы захватить контроль над столицей Триполи на фоне регионального и международного осуждения.

Между тем вчера Объединенные Арабские Эмираты, оказывающие поддержку Хафтару, заявили, что ливийскую столицу контролируют «экстремистские ополченцы», которые якобы мешают политическому решению кризиса.

Это заявление министра иностранных дел ОАЭ Анвара Каркаша вызвало возмущение ряда ливийских депутатов, которые напомнили покровителям Хафтара, что именно ополченцы Триполи разгромили боевиков ИГИЛ* в Сирте.

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