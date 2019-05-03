Число жертв теракта в Крайстчерч увеличилось до 51 человека

Гражданин Турции, который был ранен в результате террористической атаки в Новой Зеландии 15 марта, скончался в четверг. Тем самым число погибших увеличилось до 51 человека.

«К сожалению, мы потеряли нашего гражданина Зекерию Туяна, который был серьезно ранен в результате коварного террористического акта в Крайстчерче, Новая Зеландия. Я хотел бы выразить свои соболезнования и пожелать терпения его семье», - написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Туйян был ранен в грудь в Масджид аль-Нур и оставался в реанимации в больнице Крайстчерч.

Брат Туяна Яхья сказал агентству «Анадолу» (АА), что Зекерия был доставлена на операцию в четверг, но его нельзя было уже спасти.

«У него была операция сегодня, они не могли остановить кровотечение, поэтому мы потеряли его. Мы были счастливы, потому что думали, что все идет хорошо, он боролся в течение 50 дней», - сказал он.

Напомним, что по меньшей мере 51 мусульманин был убит и почти столько же ранено в результате антиисламского теракта, совершенного австралийцем Брентоном Харрисоном Таррантом 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч, Новая Зеландия.