В России упростили получение гражданства РФ некоторым гражданам мусульманских стран

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства некоторым гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Российские паспорта по упрощенной схеме смогут получить граждане этих стран, «родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители», говорится в документе.

Указ предоставляет это право иностранцам и лицам без гражданства, которых незаконно депортировали с территории Крымской АССР, жителям Донецкой и Луганской областей, постоянно проживавших на территориях отдельных районов ДНР и ЛНР до апреля 2014 года и Крыма, а также их детям, в том числе усыновленным и удочеренным.

Срок рассмотрения заявлений от этих граждан не должен превышать три месяца.

В марте в России вступил в силу закон о расширении возможности получения гражданства РФ по упрощенной схеме — по решению главы государства. В этом случае не требуется наличия вида на жительство и непрерывного проживания в РФ в течение пяти лет, как это предусмотрено общими правилами. На рассмотрение документов при этом уйдет не более полугода, а для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии – до трех месяцев.

Решение Путина уже вызвало недоумение — зачем? С жителями ДНР и ЛНР все понятно, как в принципе и с Украиной. Но Афганистан, Йемен или Сирия? Единственное разумное объяснение — это сделано для того, чтобы представить выдачу российских паспортов украинским гражданам в качестве гуманитарной акции, при том, что все вполне понимают, что это ничто иное, как попытка подорвать независимость Украины.