Идлиб: эскалация и возможное наступление сил режима

США во вторник призвали Россию выполнить свои обязательства и положить конец "эскалации" в Идлибе на северо-западе Сирии, после того, как в результате воздушных ударов погибли 10 мирных жителей.

«Насилие должно прекратиться. Соединенные Штаты вновь заявляют, что любая эскалация насилия на северо-западе Сирии приведет к дестабилизации региона», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«Мы призываем все стороны, включая Россию и сирийский режим, выполнить свои обязательства по предотвращению крупномасштабных военных действий, вернуться к деэскалации насилия в этом районе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для преодоления гуманитарной катастрофы, созданной продолжающимся насилием», сказала она.

В прошлую пятницу Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о российских авиаударах в двух городах, в результате чего погибли 10 человек, включая мальчика и девочку.

СОПЧ также обвинила Москву и Дамаск в обстреле медицинского центра, что гуманитарный офис ООН назвал «совершенно неприемлемым».

Отдельная вспышка насилия отмечена в провинции Алеппо, где по словам СОПЧ в субботу были убиты не менее 22 солдат асадитского режима.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил в субботу, что он не исключает, что силы режима, поддерживаемые российской авиацией, предпримут полномасштабное нападение на Идлиб, но пока что такая операция является «непрактичной». По словам Путина их останавливает присутствие гражданских лиц в Идлибе.

«Я не исключаю этого (полномасштабное нападение), но сейчас мы и наши сирийские друзья считаем это нецелесообразным, учитывая этот гуманитарный элемент», - заявил Путин журналистам.