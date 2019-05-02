В США копа-сомалийца признали виновным в убийстве женщины

Мохамед Нур, бывший полицейский из Миннеаполиса, был признан виновным в убийстве безоружной женщины, которая вызвала полицию, чтобы сообщить о возможном сексуальном насилии около ее дома.

Во вторник суд присяжных признал 33-летнего Нура виновным в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Он был признан невиновным в самом серьезном обвинении - убийстве второй степени.

После месячного разбирательства суд присяжных начал совещание в понедельник вечером и вынес решение во вторник вечером примерно через 10 часов. Нур будет приговорен 7 июня.

Во время суда Нур нарушил 18-месячное молчание после инцидента 15 июля 2017 года, чтобы засвидетельствовать момент, когда он открыл огонь по Джастин Дамонд. Дамонд была 40-летней учительницей йоги из Австралии и погибла за месяц до своей свадьбы с американским женихом.

Нур, американский мусульманин сомалийского происхождения, говорит, что выстрелил в женщину, так как сложилась ситуация, при которой ему показалось, что его напарник Мэтью Харрити находится в опасности. Он поступил так, как учат полицейских, и среагировал мгновенно.

Он неоднократно заявлял на стенде, что принял «мгновенное решение» застрелить Деймонда, потому что он полагал, что его партнер, офицер Мэтью Харрити, опасался за свою жизнь 15 июля 2017 года. Свою вину он признает и сожалеет о произошедшем.

«Если бы я знал, что это произойдет, я бы никогда не стал копом», - сказал Нур присяжным, согласно стенограммам драматического свидетельства.

Эта трагическая история на самом деле мало бы чем отличалась от многих других случаев, когда американские копы палят в безоружных людей, из-за того, что им показалось. Если бы конечно же не важно отличие — обычно речь идет о белых копах, стреляющих в черных, тогда как здесь произошло все наоборот — черный коп (к тому же мусульманин) застрелил белую женщину.

В итоге риторика в духе Whites Lives Matter («Белые жизни имеют значение») захлестнула соцсети. О необходимости реформы полиции, которая якобы взяла некомпетентного копа только потому что он мусульманин и сомалиец (хотя к слову его белый напарник оправдывает его действия) говорят даже те, кто в иных случаях грудью стоит на защите доблестных сил правопорядка. Разумеется, африканское и мусульманское происхождение полицейского вызывает огонь на себя в первую очередь, хотя сам Нур является совершенно интегрированным в американское общество человеком.

С другой стороны, многие наблюдатели указывают на явное расовое предубеждение. Они говорят, что если бы коп был белым, а женщина черной, его дело могло бы даже не оказаться в суде или он был бы оправдан, таких случаев много.

Полицейское насилие в США это признанная проблема, но для многих людей в США это насилие имеет различные акценты, в зависимости от религии и расы как полицейского так и его жертвы.