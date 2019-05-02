Скандал с нефтью - предвестник упадка Поволжья?

Скандал с отказом ряда традиционных закупщиков в Европе от российской нефти из-за выявление несоответствия ее качества прежнему, остался незамеченным мусульманским сообществом России. Что понятно, так как прямого отношения к нему он не имеет. Меж тем, учитывая то, что экономика ряда мусульманских регионов РФ завязана не нефтедобычу и нефтепереработку, происходящее может затронуть их непосредственно. И в первую очередь это касается Поволжья, которое оказалось в центре данного скандала.

Напомним, что в конце апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси заявил, что нарушение качества традиционно закупаемой им у российской компании "Транснеть" нефти сорта Urals приводит к поломке оборудования, для работы которого она используется. Причиной этого было названо повышенное содержание в данной нефти хлорорганики, которая обладает коррозионными качествами.

Проведя соответствующие экспертизы данной нефти, о приостановлении ее импорта заявили поставщики из Польши, Чехии и Германии. Компания "Транснефть", проведя внутреннее расследование, заявила, что бракованная нефть поступила через «Самаратранснефть-терминал», выполняющий функцию сборника нефтепродуктов у ряда местных поставщиков.

Сейчас и руководство компании, и спецслужбы пытаются представить произошедшее чуть ли не как вражескую диверсию, что вполне предсказуемо для современной России. Однако как поясняют эксперты, причины гораздо прозаичнее.

В 2012 году был отменен действовавший с 2001 года запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. Технология эта вредная (почему и была запрещена ранее), но недорогая - из серии "дешево и сердито". Кроме того, продавцам выгодно не очищать скважную жидкость, чтобы не снижать ее объем - о том, что в стране разбавляют бензин для внутреннего потребителя, все знают уже давно, но какие-то умники, видимо, решили прибегнуть к этому способу, чтобы не снижать экспортную выручку.

А выручка при соблюдении требований к качеству будет снижаться потому, что старое оборудование неизбежно выходит из строя, а закупать новое за рубежом становится все сложнее из-за действующих санкций. По мнению Михаила Гончара, бывшего зампреда компании "Укртранснефть", проблема носит системный характер, о чем свидетельствуют и ранее обсуждавшиеся в российском нефтяном секторе предложения выделить в отдельный цикл и ветку качественную нефть из Западной Сибири, которая бы поставлялась на экспорт. Причина в том, что на обеспечение технологиями и оборудованием, позволяющими очищать нефть Волго-Урала (Идель-Урала), в частности, Татарстана и Башкортостана, денег ни в отрасли, ни в бюджете в необходимых для этого объемах нет. А без такой модернизации татарская и башкирская нефть постепенно станет неконкурентноспособной на мировом рынке, что со временем может привести к упадку экономик этих республик, во многом завязанных на нее.

Таким образом, выкачавшая из Идель-Урала его ресурсы, сегодня колониальная система находится на пороге утраты способности поддерживать свое жизнеобеспечение даже за счет экспорта нефти. Что, с одной стороны, является очень тревожной новостью для жителей этих республик и регионов, которые станут жертвами их экономической стагнации в среднесрочной перспективе. С другой стороны, возможно, именно это подтолкнет эти регионы к пересмотру отношений с центром, который взял и продолжает забирать у них все, что можно, но взамен уже не хочет и не может давать ничего.