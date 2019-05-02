Концлагерь "Звездочка": как Мильнер учила Юсуфа Россию любить

В социальных сетях разошлось видео, кадры которого показывают, как некая женщина унижает и издевается над ребенком на глазах у других детей и взрослых.

Женщина, которая как выяснилось, была заведующим детским садом, грубой силой ставит мальчика на колени перед остальными детьми, а после, также силой заставляет целовать землю. При этом она обзывает ребенка тварью и подонком. Все присутствующие взрослые наблюдают за этим спокойно, после чего безумная тетка еще и читают им мини-лекцию о русском патриотизме и нравственности.

Как сообщается, инцидент произошел в детском саду «Звездочка» в Краснодаре 30 апреля. Благодаря ставшему вирусным видео инцидент заметили и воспитательницу пообещали уволить, а управление МВД по Краснодарскому краю уже начало проверку.

На самом деле, случаев с издевательским отношением воспитателей к детям в детсадах по всей России море. Например, в Омске родители пожаловались на воспитательницу, которая связывала их детей, заклеивала им скотчем рты и запугивала. В Казани работницу детсада приговорили к году исправительных работ за то, что она била и душила подушкой мальчика, не ложившегося спать во время тихого часа. В Красноярском крае двух воспитательниц детсада осудили за истязания детей — они кололи их иголками за плохое поведение.

А сколько еще таких случаев по всей стране мы просто не знаем, ведь не всегда находится случайный свидетель, который может зафиксировать инцидент на видео. Кстати, на видео из Краснодара слышно, как женщина, которая вероятно снимает происходящее, разговаривает со своим ребенком, который сам ошеломлен увиденным - «нам этого детского садика на два дня хватило».

Такие случаи обычно вызывают единогласное осуждение и порицание со стороны общественности. Но только не в этом случае, потому что здесь находятся люди, которые пытаются оправдать воспитательницу тем, что дескать, это ребенок-русофоб виноват.

Мальчика зовут Юсуф и это уже достаточная причина, чтобы многочисленные любители «русской нравственности» встали на сторону воспитательницы, даже если бы она рвала его раскаленными щипцами. «Русскую» воспитательницу зовут Эмма Ибрагимовна Мильнер, но это уже не важно — не первый раз, когда «мильнеры» заставляют «юсуфов» любить русскую землю.

По словам самой Эммы Мильнер, с первого дня своего появления в детском саду Юсуф избивал русских детей, душил их и выкрикивал националистические русофобские лозунги. Так его якобы воспитывает отец-дагестанец, который, по ее словам, имеет уголовное прошлое.

И вот на одной из прогулок маленький Юсуф якобы снова крикнул про ненависть к России и русским, после чего нервы Эммы Ибрагимовны не выдержали и она госпожа Мильнер решила показать маленькому кавказскому дикарю настоящую русскую нравственность, уткнув его лицом в землю.

Отметим, что мы не знаем ничего о том, что на самом деле сделал и сказал Юсуф. Все это пока что гипотеза и если он действительно вел себя безобразно, это по меньшей мере повод серьезно говорить с его родителями. Однако, что является доказанным фактом, так это то, что мы видим своими глазами — унижение и издевательство над ребенком. И можно не сомневаться, что Юсуф теперь точно «полюбит» землю, которую его заставляла целовать полоумная надсмотрщица Мильнер.