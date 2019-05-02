Сотни индонезийцев "сгорели" на службе демократии

Сотни сотрудников избирательной комиссии умерли от переутомления, и почти 2000 человек заболели после крупнейших в мире однодневных выборов, состоявшихся в Индонезии в апреле.

Официальные представители Индонезии заявили на выходных, что по меньшей мере 272 сотрудника избирательных участков скончались с момента голосования 17 апреля, в основном из-за связанных с усталостью заболеваний, вызванных тем, что они работали много часов, подсчитывая вручную миллионы бюллетеней для голосования, сообщает Reuters.

В воскресенье пресс-секретарь центральной избирательной комиссии Приё Сусанто заявил, что 1878 сотрудников ЦИК заболели по тем же причинам. Сусанто заявил, что правительство призвало медицинские учреждения обеспечить максимально возможную помощь больным сотрудникам ЦИК и пообещало адекватно выплатить компенсации семьям погибших.

Выборы в Индонезии были одними из самых сложных однодневных.

Впервые в своей истории страна решила - по соображениям экономии средств - провести свои президентские, парламентские и местные выборы в один и тот же день.

Около 245 000 кандидатов боролись за более чем 20 000 позиций, и, по оценкам, 150 миллионов индонезийцев - или около 80 процентов избирателей страны, имеющих право голоса, - собрались на более чем 800 000 избирательных участках по всему архипелагу, чтобы проголосовать.

Более 6 миллионов работников избирательной комиссии были вовлечены в подсчет избирательных бюллетеней и наблюдение за выборами. По словам Би-би-си сотрудники "должны были работать всю ночь в душных условиях", в результате чего многие заболели и даже умерли от усталости.

Критики обвинили ЦИК в создании невыносимых условий труда для сотрудников избирательных комиссий.

Пресс-секретарь оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто, который столкнулся с действующим президентом Джоко Видодо, заявил, что избирательная комиссия была «не предусмотрительна в управлении рабочей нагрузкой» своих сотрудников.

Оба основных кандидата объявили о своей победе после голосования. Первоначальные подсчеты, однако, предполагают, что именно Видодо станет победителем. Окончательный подсчет должен быть объявлен 22 мая.