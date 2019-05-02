ХАМАС нанес ответный ракетный удар по Израилю

Движение ХАМАС, управляющее сектором Газа, выпустило две ракеты в направлении Израиля в четверг утром в ответ на израильский ракетный обстрел.

Ранее в четверг израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким позициям ХАМАС в северной части Газы в ответ на предполагаемый запуск зажигательных воздушных шаров из осажденного анклава, сообщила израильская армия.

Пока что не поступало никаких сообщений о раненых или убитых.

Этот обмен ударами прерывает относительное затишье после того, как 1 апреля вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Египта.

Палестинцы в Газе регулярно посылают воздушные шары с огненными бомбами через пограничный забор, чтобы нанести ущерб израильской собственности, и в прошлом им удавалось поджигать большие площади сельскохозяйственных угодий.

Во вторник Израиль сократил рыболовный лимит в Газе с 15 морских миль (27,8 км) до шести морских миль (11,1 км) после того, как он заявил, что с территории анклава группировкой «Исламский джихад» была выпущена ракета - обвинение, которое сама группа опровергла.

При этом Израиль считает именно ХАМАС ответственным за все нападения из Газы, так как движение контролирует анклав с 2007 года.