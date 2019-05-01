Турция и Украина продолжают активное военное сотрудничество

Много шумихи сейчас звучит по поводу покупки Турцией С-400 у России. Менее заметным остается также существенное сотрудничество между Украиной и Турцией в области обороны - от технологий беспилотных летательных аппаратов до ракетных двигателей.

Так сегодня стало известно, что Турция передаст Украине термальные камеры для противотанковых систем и военную рацию на базе программного обеспечения, а в свою очередь Украина поставит в Турцию 120-мм ствольные управляемые ракеты «Конус». Об этом сообщает InfoResist.

Соответствующее соглашение между двумя странами было подписано в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, сообщает пресс-служба украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт».

Согласно документу, Киеву будут переданы термальные камеры для противотанковых систем типа Dörtgöz-S и военная рация производства компании ASELSAN. В свою очередь украинская сторона поставит Турции противотанковые управляемые ракеты «Конус» калибра 120 мм и дальностью 5 км разработки ГККБ «Луч» (Киев) для турецких основных боевых танков Т-84-120 и Т-74-120.

В рамках договоренности будет происходить поэтапная передача технологии турецкой стороне и организация производства украинских 120-мм ПТУР, соответствующих стандартам НАТО, на мощностях в Турции.

14-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 стартовала 30 апреля в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле. В этом году образцы современной военной техники на IDEF представляют в целом 1061 компания, в том числе 485 – турецких производителей и 576 — фирм из-за рубежа.

Ранее также сообщалось, что украинская военная разработка (украинский комплекс активной защиты (КАЗ) «Заслон-Л») может стать основой турецких танков.