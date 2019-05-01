В Севастополе один "бессмертный полк" украл портреты у другого

О том, что недавно изобретенный российскими властями ритуал под названием «Бессмертный полк» быстро превратится из акции памяти в феноменальный фарс, было понятно с самого начала. Но нигде это не проявляется столь отчетливо как в аннексированном Крыму, которому просто всеми обстоятельствами истории суждено было стать полигоном для самых маразматических крайностей ура-патриотизма образца 2010-х.

На всю Россию прославилась «прокурор» Крыма Наталья Поклонская, пришедшая на «акцию памяти» с иконой последнего русского царя Николая II. Теперь же отличился Севастополь.

Севастопольский сайт ForPost сообщает, что севастопольское представительство движения «Бессмертный полк» лишилось порядка 500 портретов участников Второй мировой войны, которые 30 апреля были вывезены из офиса организации на улице Одесской, 19. Участники движения расценили это как кражу и вызвали полицию.

«У нас есть опись имущества, которое находилось в офисе, но сразу видно, что около 500 портретов на штендерах исчезли, остальное будем смотреть по описи», – рассказал журналистам председатель севастопольского движения «Бессмертный полк» Василий Федорин, после того, как побывал в офисе вместе с полицейскими.

Федорин обвиняет в краже портретов Нину Прудникову, бывшего депутата от партии регионов и главу другого «Бессмертного полка». Якобы, именно ее активисты организации видели 30 апреля утром.

Еще год назад севастопольские СМИ писали о том, что «Бессмертный полк» разделился на две конкурирующие организации с одинаковым названием.

То есть, изначальная вроде бы стихийная акция памяти граждан о своих предках внезапно превратилась в организацию, которая сама себя назвала «Бессмертным полком». Сейчас таких организаций уже две, и они крадут друг у друга портреты - заметьте, что это вовсе не портреты дедов, с которыми вроде бы должны приходить люди. А еще они спорят о том, кто как должен идти маршем 9 мая, какие баннеры нести и т. д. Видимо, мы еще доживем до кровопролитных «бессмертных войн» между такими «бессмертными полками».