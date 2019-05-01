Не очень скромная мода: модель в буркини на обложке Sports Illustrated:

Американка сомалийского происхождения стала первой моделью, которая сфотографировалась в хиджабе и полном буркини для ежегодного «купального» выпуска журнала Sports Illustrated.

Халима Аден, которая будет показана в номере американского журнала в мае, назвала фоторепортаж «мечтой» и сказала, что она надеется, что это поспособствует разнообразию и укреплению уверенности среди молодых женщин-мусульманок в занятиях спортом и утверждении их право на общественные места.

«Вырастая в Штатах, я никогда не чувствовал себя представленной, потому что я никогда не могла пролистать журнал и увидеть девушку в хиджабе», - говорит Аден, мусульманка и бывшая беженка, в видео, опубликованном в твиттере Sports Illustrated в понедельник.

«Быть ​​в Sports Illustrated намного больше меня», - добавила она в посте в Instagram. «Это посылает сообщение моему сообществу и миру, что женщины всех слоев общества, внешности, воспитания ... могут стоять вместе и праздновать».

Фотосессия 21-летней модели прошла на пляже Ватаму в Кении, где она родилась в лагере беженцев и прожила до семи лет, прежде чем переехать в США.

«Молодым мусульманским женщинам нужно знать, что им доступен скромный вариант купальника, чтобы они могли присоединиться к команде по плаванию, принять участие в уроке плавания в школе и пойти с друзьями на пляж», - сказала она.

«Мусульманские девушки должны чувствовать себя уверенно, делая этот шаг, и делая его с комфортом, нося буркини».

Появление Аден на страницах журнала вызвало бурные споры, особенно в американском мусульманском сообществе. Многие хвалят ее за то, что она «использует силу моды и журналов, чтобы сделать общество более инклюзивным», и показывает, что «даже мусульманка» может быть модной и спортивной. Ее появление называют «историческим» и «вдохновляющим».

К слову у Аден во многом вся карьера построена на образе «модной и сексуальной мусульманки в хиджабе». Впервые Аден попала в заголовки газет в 2016 году, когда она была первой женщиной, которая носила платок в конкурсе «Мисс Миннесота». С тех пор она также появилась на обложке British Vogue и на подиумах ньйю-йоркской недели моды.

Но более трезвые мусульманские голоса куда критичнее относятся к такому появлению «мусульманской модели», указывая, что само понятие modest fashion («скромной моды» или моды для скромных) превратилось уже в абсолютный абсурд.

Ширин Кудоси, пользователь Twitter, пишет: «Если вы собираетесь носить хиджаб и покрывать свою кожу - думаете ли вы, что наша религия требует этого, или вы хотите скромности - совершенно нелогично принимать сексуальную позу в журнале, известном своей объективацией женщин».

И вот с этим действительно трудно спорить. Так что, можно ли считать большим достижением американских мусульман такую "инклюзивность" - мы оставим решать нашим читателям.