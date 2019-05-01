В Египте снова дали пожизненные сроки Братьям-мусульманам

Египет приговорил семерых членов "Братьев-мусульман"*, в том числе известного бизнесмена, к пожизненному заключению по обвинению в "нанесении ущерба национальной экономике" и финансировании "террористической" группировки.

Во вторник Верховный чрезвычайный суд государственной безопасности приговорил также трех других обвиняемых к 10 годам заключения и оправдал 14 человек.

Он постановил, что все осужденные пройдут испытательный срок под наблюдением полиции после того, как они отсидят свои сроки заключения. Приговоры могут быть обжалованы.

Среди приговоренных к пожизненному заключению - Хасан Малик, бизнесмен, который владел магазинами, импортировавшими компьютеры и электронику, и его сын Хамза.

Малеик был арестован в 2015 году в ходе полицейского рейда на его дом в Новом Каире. Власти заявили, что они обнаружили публикации, содержащие планы «Братьев-мусульман» по нанесению ущерба экономике Египта через манипулирование стоимостью египетского фунта по отношению к доллару и атаки на сектор туризма.

Малик, который присутствовал в зале суда, одетый в белую тюремную робу, отрицал обвинения.

Напомним, что правительство президента Абдуль-Фаттаха ас-Сиси объявило «Братьев-мусульман» террористической» организацией в 2014 году, через год после того, как армия под командованием Сиси свергли Мухаммада Мурси, первого свободно избранного президента Египта и одного из лидеров БМ, после массовых протестов против его правления.

Власти обвиняют группу в получении средств от хозяйствующих субъектов, бизнесменов и сторонников для совершения насильственных действий против государственных учреждений.

Тем не менее, правозащитники говорят, что Ас-Сиси стоит за непрекращающимся подавлением инакомыслия в Египте с момента его избрания в 2014 году. По словам международной правозащитной организации Human Rights Watch, репрессии в первую очередь были направлены против исламистов, включая членов БМ, но распространились также на политических диссидентов, правозащитников, журналистов и других.

По оценкам HRW, по меньшей мере, 60 000 человек были заключены в тюрьмы по политическим мотивам.

И именно во вторник, когда был вынесен этот нечеловеческий приговор, появились сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа, союзника по Ас-Сиси, хочет признать БМ иностранной «террористической» организацией. Такой шаг безусловно еще больше усложнит жизнь Братьям-мусульманам, но также и легитимизирует все репрессии хунты Сиси.

При этом сам Ас-Сиси отрицает содержание политических заключенных, а его сторонники говорят, что «меры безопасности» были необходимы для стабилизации Египта после народного восстания 2011 года.

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