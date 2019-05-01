В ОАЭ женщина очнулась после почти 30 лет, проведенных в коме

История женщины в Объединенных Арабских Эмиратах, которая проснулась после 27-летней комы, захватила внимание международных СМИ.

История Муниры Абдуллы впервые вышла в прошлый понедельник в эмиратовском издании The National.

Издание сообщает, что в 1991 году Мунира Абдулла ехала в машине со своим 4-летним сыном. Их машина столкнулась со школьным автобусом и Мунира получила серьезную травму мозга. Ее сын Умар отделался синяками.

Мунире было 32 года, когда с ней случилось несчастье. Ее сын, которому 32 года сейчас, рассказал, что его мать пришла в сознание в немецкой больнице в прошлом году.

По его словам, все это время врачи не верили, что его мать когда-нибудь очнется. Однако, он продолжал регулярно посещать ее и ухаживать за нею. В июне прошлого года он ночевал у ее кровати и услышал как она кричит и зовет его по имени. Как говорят врачи, для нее в этот самый момент спустя почти 30 лет после аварии было все еще продолжался тот трагический инцидент, и первым делом она должна быть удостовериться, что все в порядке с ее сыном.

На сегодняшний день Мунира уже достаточно осознанно разговаривает, особенно на знакомые темы, и читает аяты Корана со своим сыном.

Вообще за то время, что она была без сознания, мир вокруг (и ОАЭ особенно) изменился настолько сильно, что начинаешь невольно вспоминать германскую комедийную драму «Гудбай, Ленин!» - там дети в бывшем ГДП скрывали от своей очнувшейся матери падение коммунизма.

На фотографии видно, как Мунира в инвалидной коляске посещает Большую мечеть в Абу-Даби — ее построили, пока она была в коме.