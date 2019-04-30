Дагестанского имама поставили на профучет незаконно - Верховный суд

Верховный суд Дагестана признал незаконной постановку на профучет имама мечети села Костек Махача Бамматханова, сообщают Кавказ.Реалии.

Костекского имама поставили на учет четыре года назад, с тех пор в отношении него не было проверок. Сделали это на основании неподтвержденных показаний 17-летней давности от человека, который впоследствии получил пожизненный срок по ряду статей, в том числе по "террористической", сообщили в Правозащитном центре "Мемориал".

При этом, хоть Верховный суд и признал, что Бамматханова незаконно поставили на профучет, судья не обязал республиканское МВД снять его с учета.