США критикуют Россию за притеснение религиозных меньшинств

В США опубликован ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире. Авторы документа из специальной государственной комиссии призывают ввести новые ограничения в отношении России из-за нарушений религиозных свобод. В докладе отмечается, что российские законы определяют понятие экстремизма недостаточно четко. Это позволяет властям преследовать за религиозную деятельность, которая не имеет отношения к насилию или политике, говорится в документе.

«Метка «экстремизм» широко применяется ко многим исламским группам, не имеющим связи с насилием или революцией, единственным общим знаменателем которых является их нерусское происхождение».

Доклад упоминает многие случаи преследования мусульман в России, в частности ситуацию с преследованием читателей Саида Нурси, книги которого признаны в РФ экстремистскими, а также гонения на членов Таблиги Джамаата, признанного в РФ экстремистской организацией. Спецслужбы на Северном Кавказе безнаказанно похищают людей, даже косвенно связанных с радикальными исламистами, утверждается в докладе.

Упоминаются в докладе и гонения на членов Хизб ут-Тахрир, которые также запрещены в РФ. Доклад упоминает, что за членство в ХТИ арестовано большей российских граждан, чем за членство в любой другой политической или религиозной группе. Особое внимание доклад обращает на Крым, где продолжаются гонения на крымских татар, чаще всего под лозунгом борьбы с ХТИ. Часть доклада посвящена действиям про-российских сил в оккупированных Донецкой и Луганской областях.

Помимо мусульманского фактора доклад отмечает нарушение прав других религиозных групп — Свидетелей Иеговы, сайентологов, украинских православных и других.

В России доклад пока никак не прокомментировали.