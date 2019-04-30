В Ираке спорят из-за езидских детей

Администрация иракского президента объявила 7 апреля, что в парламент Ирака направлен законопроект о компенсации езидским женщинам, пострадавшим от боевиков ИГИЛ*. Речь идет о финансовой компенсации, реабилитации и уходе, а также о средствах к существованию, поскольку многие езидские женщины продолжают жить в лагерях для беженцев в чрезвычайно трудных условиях.

Законопроект официально признает геноцидом преступления ИГИЛ против езидов, предоставляет женщинам ежемесячную стипендию, жилье, право на образование, приоритет в приеме на работу и т. д. Предложенный законопроект вызвал много споров, например, езиды считают, что предложенного недостаточно, и кроме того, они требуют, чтобы такие же привилегии распространялись на мужчин, так как те, дескать, тоже пострадали.

Однако, наиболее спорный аспект законопроекта касается судьбы детей, которые родились у езидских женщин, бывших рабынями боевиков ИГИЛ. В проекте отмечается, что статус этих детей должен регулироваться в соответствии с законом. «Дети выжившей езидской женщины должны подчиняться действующим законам», - прямо говорится в законопроекте.

Согласно иракскому законодательству, ребенок, рожденный от отца-мусульманина или даже от неизвестного отца, является мусульманином, независимо от религии матери. Это означает, что езидские дети будут зарегистрированы как мусульмане, даже если они были рождены от езидских женщин. Закон Ирака не допускает регистрацию детей в соответствии с религией матери.

Но более того, этих детей не хотят принимать в лоно езидской религии ее собственные авторитеты. Из-за этого даже случился конфуз — 25 апреля высший духовный совет езидов издал постановление, в котором говорилось о том, что в лоно езидизма примут всех выживших езидских женщин, «изнасилованных боевиками ИГИЛ» и их детей. Заявление сразу назвали «историческим», ведь озабоченность религиозной и этнической чистотой езидов хорошо известна. Езидские активисты приветствовали решение, которое, как они считают, позволит детям жить среди их родственников езидов. Кстати, долгое время считалось, что брак езидки с не-езидом выводит ее за рамки этой религии, но было решено, что на езидских рабынь в ИГИЛ это не распространяется.

Но уже в субботу поздно вечером высший духовный совет езидов заявил, что его раннюю декларацию неправильно поняли, и что речь шла только о детях, рожденных от двух езидских родителей. Али Хезир Ильяс, представитель езидов, заявил в воскресенье, что совет призывает женщин возвращаться со своими детьми, независимо от происхождения, но добавил, что они «не могут заставить семьи принять» рожденных от изнасилования.

Сейчас совет езидов подвергается колоссальной критике как со стороны езидских активистов, так и со стороны правозащитников. Внезапно оказалось, что пострадавшие езиды тоже могут быть «религиозными фанатиками» со странными и непонятными для человека XXI века законами.

«Позор сообществу», написала в Твиттере Белкис Вилле, старший исследователь Human Rights Watch по Ираку и Катару.

«Так много женщин, взятых в плен боевиками ИГИЛ, которые позже родили детей от изнасилования, рассказали мне, как им было больно отдавать своих детей в детские дома или семьи боевиков, прежде чем они смогли вернуться домой в свою общину» - написала она.

Примечательно, что куда проще езидский совет относится к детям и подросткам, которые в ИГИЛ приняли Ислам и стали практикующими мусульманами. Даже к подросткам езидам, которые стали боевиками ИГИЛ, отношение гораздо более снисходительное — их продолжают считать жертвами, которых оболванила пропаганда. Большое возмущение активистов вызвали сцены молитвы таких детей даже после падения Багуза. Тем не менее активисты прилагают усилия, чтобы «вернуть» этих детей в езидизм, и судя по всему, совет не против. А вот с детьми, отцы которых были членами ИГИЛ, ситуация иная.

В любом случае, законопроект, вероятно, с легкостью пройдет в парламенте. И если есть действительно хорошая новость во всей этой ситуации, так это тот факт, что дети останутся в религии Аллаха.

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