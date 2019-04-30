Турция готовит бойцов Свободной Сирийской армии к операции против СДС

Группировки сирийской оппозиции в районе турецкой операции «Щит Евфрата» в сельской местности Алеппо продолжают проводить различные военные учения под наблюдением офицеров турецкой армии и так называемой Сирийской национальной армии, которая входит в состав Свободной сирийской армии (ССА), сообщает Al-Monitor. Программа, начавшаяся 7 апреля, включает в себя подготовку к проведению десантных операций, используя вертолеты турецкой армии.

Это первый раз, когда бойцы ССА проходят обучение такого типа.

Директор политбюро бригады Аль-Муатасым, входящей в состав ССА, Мустафа Седжари говорит: «Продолжаются учения Национальной армии, и ведется подготовка к предстоящему сражению к востоку от Евфрата. Учения достигают столь высокого уровня, чтобы обеспечить успех операций в рекордно короткие сроки. Несомненно, предыдущий опыт в операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» пойдет на пользу сражениям за Восточный Евфрат».

Седжари добавил: «Учения являются частью сотрудничества между ССА и турецкой армией в их совместной войне с террором. Бойцы ССА проходят интенсивную подготовку по воздушному десанту и новой военной тактике. Это первая такая тренировка для бойцов ССА. ССА продолжает координировать действия и сотрудничать с турецкой армией, которая постоянно предлагает специальные тренинги и занятия, чтобы научить наши войска большему боевому опыту».

Учения проводятся на турецких военных базах в сельской местности Алеппо и в учебных лагерях, связанных с группировками в этом районе. Руководители Национальной армии, входящей в состав ССА, заявили, что главная цель учений - повысить боевую готовность их солдат к совместной борьбе с турецкой армией против Сирийских демократических сил (СДС) в Восточном Евфрате.

СДС - это коалиция арабских, курдских и туркменских боевиков, где самым главным компонентом являются Отряды народной самообороны. Турция считает ОНС террористической группой и ветвью Рабочей партии Курдистана, с которой турецкая армия сражается внутри Турции. Впрочем, сами ОНС также не особенно скрывают свою связь с РПК.

Обучение также включает в себя уроки тактики штурма вражеских позиций. 2-й корпус 2-го полка, связанный с Национальной армией, начал эти учебные занятия в своих лагерях около города Аль-Баб 15 апреля. До начала учений 18 сирийских офицеров, перешедших на сторону повстанцев из армии асадисткого режима еще в начале войны, вступили в ряды 2-го полка для участия в учениях, поделившись своим военным и учебным опытом.

Фракция «Ахрар аль-Шаркия», связанная с ССА, проводит учебные занятия по пулеметам, минометам, городским военным действиям и боевым действиям на близких расстояниях, а также дает уроки о географическом характере Восточного Евфрата и тактике, которую следует применять в битва против СДС. Подготовка Ахрар аль-Шаркия началась 15 апреля в рамках усилий оппозиции по подготовке к возможной битве в Восточном Евфрате, согласно турецкому агентству Анадолу.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 12 декабря 2018 года военную операцию в Восточном Евфрате против ОНС. Но неожиданное заявление президента США Дональда Трампа 19 декабря о выводе американских войск из северо-восточной Сирии отложило операцию.

30 марта министр обороны Турции Хулуси Акар открыл комнату совместных операций вблизи сирийско-турецкой границы в Газиантепе для планирования и осуществления военных операций в Восточном Евфрате.

Официальный представитель Национальной армии Юсуф Хамуд сказал Al-Monitor: «ССА много выиграла от прямого контакта с турецкой армией и приобрела широкомасштабную техническую и военную экспертизу во время двух совместных сражений — операции «Оливковая ветвь» и операции «Щит Евфрата». ССА также извлекла выгоду из обучения, предлагаемого офицерами и экспертами турецкой армии бойцам ССА, включая обучение по нескольким военным дисциплинам, таким как операции по воздушному и наземному десантированию».

Хамуд добавил: «Если начнется наша битва против СДС в Восточном Евфрате, она будет широкомасштабной и потребует различных военных тактик. Воздушный и наземный десант операции доставляют на поле боя бойцов, прямо в тыл врага, и передают оборудование и боеприпасы на глубокие линии фронта, доступ к которым возможен только с вертолетами».

Со своей стороны некоторые члены СДС указывают, что значение этих учений не стоит преувеличивать. По их словам, учения направлены на оказание давления на СДС, однако, что действительно важно, так это американо-турецкий консенсус по входу в Восточный Евфрат. Без такого консенсуса широкомасштабного противостояния просто не будет.

Иными словами, если США не дадут зеленый свет на операцию турецких сил, то никакой операции, даже с натренированными бойцами ССА, просто не будет, так как воевать туркам и ССА придется уже с американцами. Если же зеленый свет будет, как в случае Африна, СДС просто отступит, так как прекрасно понимает, что без поддержки США их военный потенциал в противостоянии с Турцией близок к нулю.