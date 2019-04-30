ЕС продлил санкции против Мьянмы

Европейский союз продлил запрет на продажу оружия в Мьянму, также продлил санкции против высокопоставленных чиновников Мьянмы за их роль в угнетении мусульман Аракана.

Меры, которые включают эмбарго на оружие и другое оборудование, которое может быть использовано для репрессий, будут действовать до 30 апреля 2020 года.

«Санкции включают эмбарго на оружие и оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военной и пограничной полицией, а также ограничения на экспорт оборудования для мониторинга коммуникаций, которые могут использоваться для внутренних репрессии», говорится в заявлении ЕС.

Около 14 высокопоставленных лидеров армии и пограничной службы Мьянмы находятся под индивидуальными санкциями ЕС — им запрещен въезд или транзит в ЕС и у них заморожены любые активы, которые они держат в Европе, - в связи с нарушениями прав человека, включая убийства и сексуальное насилие.

ЕС также напоминает, что в последний раз он принял резолюции по Мьянме в декабре 2018 года, призывая правительство Мьянмы безотлагательно предпринять «значимые действия» и добиться прогресса во всех проблемных областях, изложенных в предыдущих выводах Совета в феврале 2018 года.

ЕС также отказывается сотрудничать с военными Мьянмы или проводить их обучение.

Напомним, что согласно сообщению Агентства международного развития Онтарио (OIDA), с 25 августа 2017 года государственными силами Мьянмы было убито около 24 000 представителей мусульманского большинства из племени рохинья.

В сообщении под названием «Принудительная миграция рохинья: невыразимый опыт» сообщается, что более 34 000 рохинья были также брошены в огонь, а более 114 000 человек были избиты.

Приблизительно 18 000 женщин и девочек рохинджа были изнасилованы армией и полицией Мьянмы, более 115 000 домов рохинджи были сожжены, а 113 000 других были разграблены.

ООН также зафиксировала массовые изнасилования, убийства, в том числе младенцев и детей младшего возраста, жестокие избиения и похищения, совершенные государственными силами Мьянмы.

В своем отчете следователи ООН заявили, что такие действия могут представлять собой преступления против человечности и геноцид.