Столица Индонезии переезжает из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо утвердил долгосрочный план правительства отказаться от переполненной, опустошенной и загрязненной Джакарты и построить новую столицу.

Эта идея в Индонезии обсуждалась уже десятки лет - по словам Видодо, со времен первого президента Индонезии Сукарно - но «ее никогда не решали и не обсуждали в плановой и зрелой манере», сказал действующий президент.

На специальном заседании кабинета в понедельник обсуждались три основных варианта:

Переместить столицу страны, создав совершенно новый запланированный город, подобно тому, как Бразилия перенесла свою столицу из Рио-де-Жанейро в Бразилию в 1960 году.

Создать отдельный административный центр и сохранить Джакарту в качестве официальной столицы, точно так же, как Малайзия перенесла федеральный административный центр в Путраджайю .

Оставить Джакарту столицей и административным центром, как Токио в Японии.

Джоко Видодо все же решил перенести столицу за пределы самого густонаселенного острова Индонезии, Явы.

Пока что место для возможной новой столицы еще не было объявлено, но многие указывают на город Палангкарая, на острове Борнео. Именно этот город чаще всего раньше указывался в качестве потенциальной новой столицы страны. Еще первый президент Сукарно планировал там столицу. Палангкарая гораздо больше Джакарты по территории (и гораздо меньше по населению), при этом защищена от опасности землетрясений и вулканов, не редких явлений для острова Ява.

Министр планирования Бамбанг Броджонегоро, однако, сказал, что восточная Индонезия пользуется популярностью.

Броджонегоро сказал, что для новой столицы потребуется от 30 000 до 40 000 гектаров, а население - от 900 000 до 1,5 миллиона человек.

«Это большая работа, которую сделать взять всего за один год, она может занять до 10 лет», - сказал он.

Джакарта уже давно не устраивает индонезийские власти в качестве столицы. Типичный азиатский мегаполис, чудовищно перенаселенный и грязный, Джакарта еще и страдает от постоянных наводнений и затоплений из-за неконтролируемого забора подземных вод.

По данным правительства, только четыре процента сточных вод Джакарты очищаются, что приводит к сильному загрязнению рек и загрязнению подземных вод, которые снабжают город. По оценкам, заторы обойдутся экономике в 6,5 млрд долларов в год.

Улучшение неадекватной инфраструктуры в стране с населением в 260 миллионов человек было основной чертой правления Видодо и помогло ему выиграть второй срок на выборах в начале этого месяца.