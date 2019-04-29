Китайская награда нашла своего героя в Казахстане

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился в Пекине с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и наградил его орденом Дружбы, сообщает пресс-служба Назарбаева.

Встреча произошла в рамках визита Назарбаева в Китай, для участия во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», в котором участвуют представители десяткой государств.

Орден Дружбы – высшая государственная награда Китая для иностранных граждан. Си Цзиньпин отметил им заслуги Назарбаева, в частности он упомянул, что при правлении Назарбаева были урегулированы пограничные вопросы между двумя странами, а также реализованы совместные энергетические проекты.

Глава КНР также добавил, что Назарбаев «продвигает динамичное развитие ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и вносит весомый вклад в поддержание стабильности в регионе».

Ну а сам Назарбаев и вовсе не сдерживался, и прямо назвал КНР «опорой» для его страны.

«Китай для Казахстана – большая опора, не только сосед. Не только экономический партнер, но и ближайший друг, которому мы доверяем и на которого опираемся», – заявил он.

К слову, Китай действительно – одно из основных направлений внешней торговли Казахстана.

По данным на начало 2019 года, его доля в общем товарообороте составляла около 14%. По информации на 2018 год, Китай и Казахстан реализовывали около 50 совместных проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики на общую сумму в $28 млрд.

Так что, какие уж там уйгуры или даже казахи в лагерях перевоспитания...