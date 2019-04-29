Расстрел синагоги в Сан-Диего: христианский терроризм без кавычек?

В минувшую субботу в синагоге местечка Повей, в районе Сан-Диего в США, террорист открыл огонь из штурмовой винтовки по собравшимся людям.

В результате была убита женщина и ранены еще три человека, в том числе 57-летний раввин. Он потерял указательный палец. 34-летний мужчина и девочка получили ранения шрапнелью. Девочка ранена в ногу и лицо.

По подозрению в нападении задержан 19-летний Джон Ирнест, месяц назад арестованный по подозрению в участии в поджоге мечети в Эскондидо. Сначала он сбежал с места преступления, после чего позвонил в полицию, сообщил о нападении и рассказал о том, где он находится. Он сдался властям не оказав сопротивления.

Это нападение стало одной из самых последних акций правого терроризма, волна которого набирает обороты. Джон Ирнест не только устроил стрельбу в синагоге, но и написал свой манифест, который хоть и не столь обширен как манифест новозеландского стрелка Брендона Таранта, но столь же показателен.

Во-первых, в отличие от Таранта, которого все же можно было лишь условно назвать «крестоносцем», и для которого христианство было разве что культурным кодом в противостоянии с «туркам», Ирнест уделяет немало места именно христианскому характеру своей борьбы. Он оправдывает насилие именно с христианской точки зрения, для чего немало цитирует Библию, а в списке вдохновляющих его личностей первая тройка выглядит так — Иисус Христос, апостол Павел, Мартин Лютер. Вслед за ними идут Адольф Гитлер, Роберт Боуэрс (стрелок, устроивший бойню в синагоге в Питтсбурге), Брендон Тарант (а как же, это теперь новая звезда у расистов и исламофобов).

Так что, случай Ирнеста можно без всяких оговорок и кавычек назвать именно христианским терроризмом, по аналогии с терроризмом исламским.

Во-вторых, манифест Ирнеста переполнен токсичным антисемитизмом и ненавистью к евреям в духе черносотенных манифестов. Примечательно, что в Америке «консерваторы» без устали сражаются с «антисемитизмом» Ильхан Омар и про-палестинских активистов. Вот только убивают евреев в действительности не Ильхан Омар, а люди, чьи взгляды во многом совпадают со взглядами «консерваторов», особенно когда речь идет об Исламе и мусульманах.

Ну и в третьих, нельзя не отметить в очередной раз роль имиджбордов, в частности 8chan / pol / board. Напомним, что 8chan - это большой веб-сайт, который включает в себя несколько различных дискуссионных групп обо всем - от аниме до политики левого толка. / pol / - это особенно активная доска объявлений на веб-сайте, и ее лучше всего описать как место, где собираются исключительно онлайновые неонацисты. За неполные два месяца это уже второй теракт, вдохновленный в 8chan.