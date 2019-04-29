Израиль освободил двух сирийцев в обмен на тело своего солдата

Израиль освободил двух сирийских узников в качестве «жеста доброй воли» после возвращения останков израильского солдата, пропавшего без вести более 35 лет назад.

В заявлении, сделанном в воскресенье, израильские военные заявили, что оба заключенных были переданы Международному комитету Красного Креста на контрольно-пропускном пункте Кунейтра на линии перемирия с сирийскими Голанскими высотами.

Тюремная служба Израиля назвала имена освобожденных мужчин: Ахмед Хамис из лагеря палестинских беженцев недалеко от Дамаска и Зидан Тавил из деревни сирийских друзов Хадер.

Хамис был членом фракции ФАТХ, который был заключен в тюрьму в 2005 году за попытку нападения на базу израильской армии, а Тавил был заключен в тюрьму в 2008 году за контрабанду наркотиков, сообщает тюремная служба.

СМИ официального Дамаска опубликовали фотографии двух мужчин вскоре после их возвращения в Сирию.

Освобождение произошло после того, как Россия, ключевой союзник Дамаска, передала Израилю останки и личные вещи Захария Баумеля, который был объявлен пропавшим без вести вместе с двумя другими солдатами во время израильского вторжения в Ливан в 1982 году.

При этом правительство Бараша аль-Асада опровергло информацию о местонахождении Баумеля и заявило, что не участвовало в репатриации его останков.

Израильский чиновник, разговаривая с агентством AFP на условиях анонимности, заявил, что Израиль согласился освободить заключенных в качестве «жеста доброй воли» после возвращения останков Баумеля.

По словам чиновника, это решение не было частью заранее оговоренной сделки.

В интервью Russia Today в пятницу Александр Лаврентьев, специальный посланник России в Сирии, заявил, что «ряд сирийских граждан будут освобождены из израильских тюрем».