Один из подозреваемых шпионов ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме

Подданный ОАЭ, задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме в районе Силиври на окраине Стамбула, сообщила в понедельник прокуратура турецкого мегаполиса.

Дежурный сотрудник тюрьмы обнаружил Заки Хасана повешенным на двери ванной в его одноместной камере во время раздачи завтрака, говорится в заявлении прокуратуры.

Операция по задержанию лиц, причастных к «военному, политическому и международному шпионажу», была проведена в Турции 19 апреля в рамках уголовного дела, заведенного прокуратурой.

Согласно полученной информации, один из двух подозреваемых, имена которых не раскрываются в интересах следствия, повесился в тюрьме.

В ходе расследования должно быть установлено, имел ли один из них отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашакджи.