Шри-Ланка запрещает никабы

Правительство Шри-Ланки запретило скрывать лица — все, что может помешать идентификации людей, включая никаб и бурку.

«Никто не должен скрывать свои лица, чтобы затруднить идентификацию», говорится в заявлении администрации президента.

В законе, который вступает в силу с понедельника, конкретно не упоминается никаб, который носят многие женщины-мусульманки.

Между тем, ранее ряд мусульманских алимов Шри-Ланки призвал мусульманок воздержаться от выхода на улицу с закрытым лицом, из-за опасений негативной реакции.

Этот закон стал одной из последних мер, предпринятых властями Шри-Ланки в рамках режима чрезвычайного положения, введенного после терактов в церквях и отелях Шри-Ланки, в результате которых погибли сотни человек.

В числе других мер правительство запретило две мусульманские группы - National Thowheed Jamath и Jamathei Millathu Ibraheem. Власти подозревают их в причастности к совершению терактов.